Kopel iz treh sestavin za utrujene roke

500 mililitrov tople vode

250 mililitrov jabolčnega kisa

tri žlice olivnega olja

Priprava in uporaba

Zakaj kopel pomaga?

V hladnem delu leta roke potrebujejo malo dodatne pozornosti. Sploh letos, ko kožo na njih še dodatno izsušuje uporaba razkužil, ki varujejo pred okužbami. Občasno jim zato privoščite kopel, v kateri se bodo utrujene roke spočile, koža na njih pa bo postala mehka, svilnata, primerno nahranjena ter navlažena. Zanjo potrebujete samo tri sestavine:Vse sestavine zmešajte in v njih deset minut namakajte roke.Nekoliko jih osušite in še vlažne nahranite s kremo za roke, ki vsebuje urejo. Ta pomaga zadrževati vlago in zaradi protibakterijskega delovanja preprečuje okužbe.Jabolčni kis je blagodejen za kožo, saj vzpostavlja pravilno vrednost pH polti in učinkovito zadržuje vlago. Deluje tudi kot blago luščilo, kar pomeni, da s kože odstranjuje odmrle celice, zato polt lažje vpija vlago. Olivno olje kožo navlaži in pomiri, v njem prisotni antioksidanti pa spodbujajo obnovo kožnih celic.Rezultat: vaše roke bodo tudi jeseni in pozimi ostale mehke, nežne, koža na njih pa izdatno navlažena ter nahranjena.