Kontracepcija je del zdrave spolnosti

V Sloveniji je tabletka na voljo od leta 1964. FOTO: Areeya_ann/Getty Images

Različne metode

26. septembra vsako leto zaznamuje-mo svetovni dan kontracepcije.

Zaželeno je, da se par skupaj odloča o primerni zaščiti in času za spočetje otroka. FOTO: didesign021/Getty Images

Svetovni dan kontracepcije, ki ga je med drugimi podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija, letos zaznamujemo že trinajstič. Namenjen je ozaveščanju o kontracepcijskih možnostih, izboljšanju spolnega zdravja in prizadevanju za svet, v katerem bo vsaka nosečnost zaželena. Letos strokovna javnost poudarja pomen izbire primerne, varne in učinkovite kontracepcijske metode pri ženskah, ki imajo kronične nenalezljive in druge bolezni. Kontracepcije, ki vsebuje estrogene, se morajo na primer izogibati ženske, ki so doživele srčni infarkt ali imele krvni strdek.Je pa še zlasti za mlade pomembno, da so dobro informirani in lahko sprejemajo odločitve o svojem spolnem in reproduktivnem zdravju, je za Slovenske novice povedala, dr. med., strokovnjakinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). »Zaželeno je, da se par skupaj odloča o primernem načinu zaščite in času za spočetje otroka. Posebno pomembno pa je, da ženske poznajo vse možnosti kontracepcije, si izberejo metodo, ki jim najbolj ustreza, ter s tem prispevajo h kakovostnemu, polnemu in dostojanstvenemu življenju. Zdrava in varna spolnost namreč pomembno vpliva na kakovost našega življenja.«Na svetu je po ocenah 211 milijonov nosečnosti na leto, od tega 40 odstotkov nezaželenih, ki se jih vsaj polovica konča s prekinitvijo. Vsako leto rodi 16 milijonov deklet med 15. in 19. letom ter milijon deklet, mlajših od 15 let. Predstavljajo veliko ranljivost in tveganje za usodne komplikacije. V Sloveniji vsako leto zabeležimo okoli osem umetnih prekinitev nosečnosti na tisoč žensk v rodni dobi, najpogosteje pri tistih, ki so predhodno že rodile.Mladi se o kontracepcijskih metodah seznanijo pri urah vzgoje za zdravo spolnost v šolskem sistemu, na sistematičnih šolskih zdravstvenih pregledih, dekleta tudi pri ginekologu, iz literature ter vse bolj iz elektronskih medijev. Trenutno poznamo vsaj 17 metod kontracepcije, večina je dosegljivih tudi pri nas, a se tako po delovanju, vsebnosti hormonov, načinu uporabe in zanesljivosti precej razlikujejo. Odločitev o najprimernejši obliki se razlikuje od ženske do ženske in jo je treba prilagoditi življenjskemu slogu, potrebam, zdravstvenemu stanju v posvetovanju z ginekologom, pravi Leskovškova.Kontracepcija je zelo pomembna za zdravo spolnost, a več kot četrtina spolno aktivnih slovenskih parov ne uporablja zaščite, čeprav je ta na voljo, poudari sogovornica in doda, da sta najbolj poznani in najpogosteje uporabljeni kontracepcijski metodi pri nas kondom in hormonske kontracepcijske tablete. »Kar tri četrtine mladih, to potrjujejo različne raziskave, se pri prvem spolnem odnosu zaščiti s kondomom, kar je najbrž rezultat dolgoletne tradicije ozaveščanja in kampanj proti okužbi z virusom hiv oziroma aidsom. S 'spolno kariero' uporaba kondoma drastično upade, tudi z nastopom partnerstev, in znaša manj kot četrtino spolno aktivnih partnerjev. Iz perspektive prenosa spolno prenosnih bolezni je to lahko problematično, saj opažamo fenomen zaporednih resnih zvez, tudi več v enem letu,« pove strokovnjakinja in doda, da je tudi zato eno od pomembnih sporočil letošnje kampanje pomen preprečevanja virusa hiv oziroma aidsa in drugih spolno prenosnih okužb pri odločitvi za varno zaščito.Vedeti je treba tudi, pravi Evita Leskovšek, da je oralna kontracepcija zelo zanesljiva metoda preprečevanja neželene nosečnosti, ne ščiti pa pred okužbami s spolno prenosnimi boleznimi. Zato še posebno mladim in vsem, ki menjujejo spolne partnerje, poleg hormonske kontracepcije priporočajo t. i. dvojno zaščito s sočasno uporabo kondoma.