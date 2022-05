Končno odkrili pravi razlog, zakaj ne moremo shujšati

Skoraj vsi poskušamo kdaj pa kdaj shujšati, kar pomeni, da na milijone ljudi preizkuša različne shujševalne diete, ki omejujejo, kaj, kdaj in kako jeste. Nekateri sicer shujšajo, vendar se večina zredi. To vodi do vprašanja: Kaj delam narobe? Tukaj je prava resnica: ni odvisno od vas, od nas. Gre za biologijo. Preberite na Polet.si