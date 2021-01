Končno dobra novica, povezana s covidom 19: znanstveniki so optimistični

Telo opremljeno za boj proti virusu

Ob kratki imunosti bi se bilo treba večkrat cepiti proti covidu 19. Če se izkaže, da so imeli raziskovalci prav in je imunost dolgotrajna, bo to zmanjšalo število potrebnih ponovnih cepljenj. FOTO: Blaž Samec, Delo

Ena izmed številnih neznank glede novega koronavirusa je tudi, kako dolgo traja imunost pri osebah, ki so prebolele covid 19 oz. po cepljenju. Doslej so znanstveniki menili, da je takšna oseba imuna tri do šest tednov, ena izmed zadnjih raziskav pa daje upanje, da je imunost daljša.Tisti, ki so preboleli covid 19, imajo močno imunost proti virusu sars-cov-2 še osem mesecev po okužbi, je pokazala študija, ki so jo izvedli na Inštitutu za imunologijo La Jolla v Kaliforniji. To je po mnenju avtorjev dober znak, da bi lahko imunost trajala več let, kar bi pomirilo strahove, da bi po cepljenju potrebovali več ponovnih cepljenj, da bi pandemijo lahko spravili pod nadzor.Strah, da bi se pri tistih, ki so preboleli covid 19, bolezen lahko ponovno kmalu pojavila, niti ne presenetljiva, saj pri drugih koronavirusih protitelesa kmalu izginejo, pri novem koronavirusu pa je, sodeč po študiji, težava le za majhen delež ljudi, ki so imuni, pa naj bo to, ker so bolezen preboleli ali ker so se cepili.V študiji so analizirali 254 krvnih vzorcev 185 moških in žensk, ki so preboleli covid 19. Večinoma so imeli blage simptome, sedem odstotkov pa jih je potrebovalo bolnišnično pomoč. Med temi vzorci so jih 43 vzeli šest ali več mesecev po okužbi. Raziskovalci so merili, koliko antiteles, celic B, ki delajo antitelesa, in celic T, ki ubijajo okužene celice, so imeli. Ugotovili so, da se je število protiteles po osmih mesecih le malo zmanjšalo, Število celic B je bilo konstantno, v nekaterih primerih je celo raslo. To po mnenju raziskovalcev, ki so študijo objavili v reviji Science, pomeni, da tudi če se zmanjša število protiteles, je v telesu še vedno veliko komponent, ki lahko zaženejo produkcijo protiteles in koordinirajo napad na novi koronavirus.Podobno je bilo z imunostjo pri sarsu, ki je zelo podoben virusu, ki povzroča covid 19. Avgusta lani objavljena študija je pokazala, da celice T, ki so specifične za sars, ostajajo v krvi najmanj 17 let. A raziskovalec, ki je sodeloval pri zadnji študiji, svari, da ta ni bila popolna, da bi morali vzeti različne vzorce krvi od vsakega sodelujočega. Opozoril je, da trdnih sklepov o imunosti ne bo mogoče delati še nekaj let.