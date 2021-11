Kombinacija, ki blaži tek in pospešuje presnovo

V skrbi za vitko postavo vsak nasvet pride prav. Zlasti, če je preprost in učinkovit.

En od mnogih se glasi: za vitkejšo postavo si vsako jutro privoščite napitek iz samo dveh sestavin. Kajti spodbuja nekoliko upočasnjeno presnovo, pospešuje prebavo, blaži željo po sladkih dobrotah, zavira tek na sploh in tako pomaga pri izgubi kilogramov.

Vse, kar potrebujete za pripravo »čarobnega« napitka, sta jogurt in cimet. Zmešajte dva decilitra običajnega jogurta z žličko cimeta in to je to.

Zakaj pomaga?

Cimet dokazno blaži željo po slaščicah in uravnava krvni sladkor, kar sta ključna dejavnika pri hujšanju. Prav tako napitek dolgo ohranja sitost in pripomore k hitrejšemu izgorevanju maščobnih oblog. Jogurt spodbuja dobro prebavo in presnovo, uravnava črevesno floro ter zagotavlja lepo telo.

Zmešana skupaj sta torej več kot učinkovita kombinacija.