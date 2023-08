Koliko smo vsak dan fizično aktivni in koliko se gibljemo: pomembno vlogo ima naš um

Večina testov gibljivosti meri, kako sposobno je naše telo. Vendar ima pri tem, kako in koliko smo vsak dan fizično aktivni in koliko se gibljemo, pomembno vlogo tudi naš um.



Kot ugotavljajo strokovnjaki na harvardski univerzi, pogoste težave z zdravjem, kot so na primer padci ali bolečina zaradi artritisa, precej zmanjšajo našo samozavest in omejijo našo pripravljenost, da se odpovemo varnemu zavetju doma, raje se bomo odrekli vožnji s kolesom ali sprehodu v naravi. Sčasoma vse pogosteje ostajamo doma, naši gibi postajajo počasnejši, bolj postajamo otrdeli in kar naenkrat se ne gibamo več.

Vse življenje, tudi v starosti, moramo jesti zdravo in uravnoteženo. FOTO: Monkeybusinessimages, Getty Images

Izguba gibljivosti



Prav izguba gibljivosti in s tem naše mobilnosti pa lahko še bolj poslabša naše zdravstvene težave. In že se znajdemo v začaranem krogu, v katerem se ne le ne gibamo, ampak tudi zmanjšujemo povezave s prijatelji in ljubljenimi ter sodelovanje pri dejavnostih, v katerih smo sicer zelo uživali. Nemalokrat to vpliva na naše razpoloženje, kar dokazano vodi še v depresijo. Pri tem pa se kaj hitro lahko zgodi, da bomo prenehali slediti vsakodnevnemu urniku in padli v slabe prehrambne navade. Posledično se lahko zredimo, kar dodatno ovira gibanje, ali pa bomo jedli premalo in izgubili energijo in odpornost telesa.



Če se naša mobilnost ne ujema z našimi fizičnimi sposobnostmi, se je treba vprašati, zakaj.

Če vas je ven spravil kužek, a je poginil, si omislite novega hišnega ljubljenčka. FOTO: Jevtic, Getty Images

Harvardski strokovnjaki ugotavljajo, da so lahko vzroki za ta cikel zmanjšane mobilnosti in gibanja, slabega psihološkega zdravja in slabše fizične pripravljenosti različni. Naši um, razpoloženje in gibanje oziroma mobilnost so neločljivo povezani. Zato sta ohranjanje fizičnega in čustvenega zdravja ter aktivna skrb za duševno zdravje tako pomembna za zdravo staranje. Če se naša dejanska mobilnost ne ujema z našimi fizičnimi sposobnostmi, se je treba vprašati, zakaj, opozarjajo strokovnjaki. Vas upočasnjujejo depresija, osamljenost, tesnoba ali strah? Se spopadate z upokojitvijo ali smrtjo ljubljene osebe?

Razmislite o pogovoru



Razmislite o pogovoru o teh težavah s svojim zdravnikom, strokovnjakom za duševno zdravje ali zaupanja vrednim prijateljem, svetujejo strokovnjaki in še, da dobro premislite, kaj vas spodbuja h gibanju. Premislite, kateri so tisti razlogi, da zjutraj vstanete iz postelje, in jih poskusite še bolj ozavestiti. So to družina, družbene povezave, prostovoljno delo, nakupovanje, kulturne izkušnje, uživanje v naravi ali sprehajanje psa?



Vzpostavitev dnevne rutine nam je lahko v veliko pomoč pri ohranjanju duševnega in fizičnega zdravja.

Pomembno je, da v svoje vsakodnevno življenje vnesete čim več motivacijskih izkušenj, da boste čim dlje ohranili psihično in fizično zdravje. Pri tem vam je lahko v veliko pomoč vzpostavitev nekaj dnevnih in tedenskih rutin. Slediti urniku, ki smo si ga zadali, nam lahko vsak dan pomaga ostati aktiven, pa čeprav nismo razpoloženi za to in ne motivirani. A tako bomo še dolgo v starost ohranjali mobilnost in tudi svojo neodvisnost.