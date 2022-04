Koliko jajc smem pojesti v enem dnevu

Velika noč je pred vrati, z njo pa tudi čas, ko bomo uživali v pirhih. Seveda jih ne bomo le občudovali, ampak tudi jedli. A nekateri svarijo, da jih ne smemo pojesti preveč. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, koliko je preveč.

O uživanju jajc in zakaj jih je dobro jesti, je na spletu zapisano veliko. So polna nujno potrebnih hranil za človeka, vsebujejo beljakovine, vitamina B12 in D, antioksidante itd. A ni vse samo dobro: z uživanjem rumenjaka namreč v telo vnašamo holesterol. V enem jajcu ga je 200 miligramov, dnevna priporočena doza za zdravega človeka pa naj ne bi bila večja kot 300 miligramov. Jajca so zaradi v preteklosti uvrstili v skupino hrane, ki jo je treba omejevati, saj lahko prispevajo k srčno-žilnim boleznim in kapi. Sledile so nove študije, ki pa so pokazale, da prehranski holesterol, kot je v jajcih, le malo vpliva na raven 'slabega' LDL-holesterola (visoke vrednosti LDL vodijo k težavam, denimo mašenju žil; na drugi strani je HDL ali 'dobri' holesterol – visoke ravni zmanjšujejo verjetnost srčnih bolezni in kapi, piše na spletni strani CDC) pri zdravih ljudeh. A ni nujno, da se na prehranski holesterol vsi odzovemo enako. To je za Men's Journal dejala dietetičarka Maxine Smith. In ker ne vedo, kakšen odziv bo kdo imel, so pri omejevanju uživanja jajc raje bolj konservativni.

Koliko jajc je torej varno zaužiti? Nekatere študije kažejo, da ni povezave med uživanjem jajc in srčno-žilnimi boleznimi (to je denimo ugotovila tudi Maria Luz Fernandez, profesorica za prehranske vede na univerzi v Connecticutu), drugi kljub temu trdijo, da je varno zaužiti do sedem jajc na teden, če nimate nikakršnih zdravstvenih težav (denimo povišanega holesterola), oz. do največ tri na dan. Vsekakor, če jih uživate redno, poskrbite le, da se ognete dodatkom, ki vsebujejo nasičene maščobe (slanina, klobasa, masleni kruhki ipd.), ki bi v kombinaciji z jajci prispevale k povišanju ravni holesterola v krvi. Če se odrečete še kakšnemu rumenjaku, pa vam zagotovo ne bo škodilo ... Pri beljakih, ki so pretežno beljakovine, namreč omejitev uživanja ni.