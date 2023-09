Koliko časa naj otroci preživijo pred zasloni?

Brez pametnega telefona, tablice, računalnika, pametnih ur, ki omogočajo dostop do interneta praktično vsak trenutek in skoraj kjer koli, danes ne gre več. Uporaba naprav z zasloni je v zadnjih letih močno porasla na vseh področjih življenja in pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene vpetosti v vsakdanje življenje.

Čeprav so mnoge oblike uporabe zaslonov lahko koristne, novi vzorci in naraščanje časa uporabe zaslonov med otroki in mladostniki zahtevajo temeljit premislek o časovnih in vsebinskih okvirih, ki še omogočajo koristno in varno uporabo za njihovo zdravje, opozarjajo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Če tudi vaš najstnik cele popoldneve visi na telefonu, je čas za ukrepanje. FOTO: Fabio Principe, Getty Images

Prezgodnja in čezmerna uporaba zaslonov ima lahko različne škodljive učinke na otrokov razvoj in zdravje: slovenski pediatri že opažajo negativne posledice pretirane uporabe zaslonov pri otrocih. Kot smo pisali še pred začetkom novega šolskega leta, je dobro omejiti uporabo pametnih telefonov, tablic, igric že med počitnicami, a nikoli ni prepozno, najbolje je, da pri sestavi načrta, ki naj velja za vse družinske člane, sodeluje tudi otrok; denimo, telefona med obroki ne uporabljamo, prav tako ne dve uri pred spanjem, zaslone za igranje igric naj otroci uporabljajo v skupnem družinskem prostoru, tam naj bodo vsi zasloni tudi čez noč.

Noč je za spanje, telefon pa naj bo v skupnem družinskem prostoru. FOTO: Dolgachov, Getty Images

Otrok do drugega leta starosti naj ne bo izpostavljen zaslonom.

Strokovnjaki z NIJZ svetujejo

Kot rečeno, je lahko raba zaslonov tudi koristna, denimo v obliki zabavnih izobraževalnih vsebin. Pa vendarle uporaba ne sme trajati v nedogled, treba jo je omejiti; v prvi triadi osnovne šole (od 6 do 9 let) naj bo čas uporabe zaslonov v prostem času povprečno omejen na največ uro na dan, druga triada (od 10 do 12 let) na poldrugo uro, tretja triada osnovne šole in srednje šole (od 13 do 18 let) največ dve uri na dan. Otrok do drugega leta starosti naj ne bo izpostavljen zaslonom. Poleg tega strokovnjaki z NIJZ svetujejo pravilo 20-20-20 za preprečevanje razvoja kratkovidnosti in preprečevanje pojava utrujenih oči med dolgotrajno uporabo zaslona: po 20 minutah za vsaj 20 sekund gledamo (vsaj 20 m) v daljavo.

Poleg tega otrokom in mladostnikom svetujejo gibanje na prostem na dnevni svetlobi najmanj 2 uri na dan. In seveda pogovor o pasteh, možnih zlorabah in varovanju zasebnosti na internetu: bodite pozorni, saj lahko najstnike zasloni in vsebine zasvojijo. Znaki za alarm so, ko otrok ne zmore odložiti zaslona, niti pred spanjem ne, ko se mu ne ljubi družiti z družino in prijatelji in se mu ne da gibati, trenirati, čeprav nekoč ni zamudil nobenega treninga, ko pade njegov uspeh.