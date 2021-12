Koliko spanja je potrebnega za zdrave možgane?

Glede na rezultate raziskave, ki so jih objavili v znanstvenem časopisu Brain, večina potrebuje od šest do osem ur spanja.To je namreč količina, ki zagotavlja zdrave in dobro delujoče možgane.

Med študijo so strokovnjaki spremljali sto starejših oseb, pri katerih so preverjali kognitivni upad in morebitne zgodnje pokazatelje Alzheimerjeve bolezni ter odkrili, da spanje od šest do osem ur vsako noč ohranja kognitivne sposobnosti možganov.

Pri osebah, ki so spale manj kot sedem ur na noč, je bilo opaziti znaten padec kognitivnih funkciji ne glede na starost in zgodnje znake Alzheimerjeve bolezni. Prav tako je bilo to opazno pri osebah druge skrajnosti, torej pri tistih, ki so vsako noč spali deset ur ali več.

Ne premalo in ne preveč

»To dokazuje, da sta ključni tako kvaliteta kot kvantiteta spanja in da tako, kot ni dobro spati premalo, možganom škoduje preveč spanca,« je povedal avtor študije David Holtzman in dodal, da se sicer potreba po količini spanja z leti spreminja. Medtem, ko naj bi odrasle osebe spale v povprečju sedem ur na noč, bi morali šolarji nočnemu počitku nameniti 12 in najstniki deset ur.

»Kronično pomanjkanje spanca znatno vpliva na spodobnost ohranjanja koncentracije, na zmožnost učenja, na kreativnost in na sposobnost sprejemanja odločitev,« je dodal.

Kako izboljšati spanje

Na kvaliteto spanja najbolj vpliva spalna rutina, kar pomeni, da bi morali v posteljo vsak večer ob isti uri, ob isti uri bi morali tudi vstajati.

Ob tem sta pomembni pravo okolje in rutina pred počitkom: joga, topla prha, dobra knjiga ob blagi svetlobi, vse to telesu pomaga, da se sprosti in pripravi na nočni počitek.

Za samo spalno okolje je pomembna tišina, čim manj svetlobe in prava temperature, ki v prid dobrega nočnega počitka ne bi smela biti previsoka.

Holtzman opozarja še, da bi morala biti postelja namenjena zgolj spancu in seksu, v spalnici pa zagotovo ni mesto za televizijo, računalnike in druge napravice, ki slabo vplivajo na kvaliteto ter kvantiteto spanja.