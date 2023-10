Kolesarski izleti po poteh Rogliča in Pogačarja

Od neskončnih ravnic, strmih gorskih cest in vse do morja jih spremljajo čudoviti razgledi, ki jih še vedno obožujeta tudi dva največja svetovna asa kolesarstva Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Omenjena zvezdnika sta posredno sokriva za vse več kolesarjev na naših cestah, zlasti tistih najbolj zagrizenih na cestnih kolesih. Ti mnogokrat romajo na kolesarski dopust v italijanske Dolomite ali francoske Alpe, toda po sledeh najboljših se lahko podajo tudi na zahtevne klance, ki vsako leto gostijo Dirko po Sloveniji, na kateri sta že zmagovala tudi slovenska šampiona.

Po poteh zvezdnikov

Naj bo to priljubljeni prelaz Vršič, ki doseže 1611 metrov in ima tako kot znameniti vzpon na Alpe d’ Huez na Tour de France 50 oštevilčenih serpentin. Za enega najtežjih vzponov, tudi po mnenju slovenskih kolesarskih legend, velja Krvavec. Iz doline do planine Jezerca je treba premagati 12 kilometrov in 950 metrov višinske razlike, vmes pa se klanec dvigne do kar 15 odstotkov naklona. Med zahtevnejšimi cilji je tudi Kum v Zasavju, mnogi se radi povzpnejo na Mangrtsko sedlo, v Posočju slovi kot eden najtežjih še Kolovrat, kamor se je v zadnjih letih že pripeljala tudi karavana Gira d'Italia.

Na značilnih izravnavah na ovinkih se lahko ob izjemnih razgledih oddahnemo. Povprečen naklon Mangartske ceste je dobrih devet odstotkov. FOTO: Špela Javornik/delo

Nič hudega, če vam strmine ne dišijo preveč, Slovenija ponuja obilo drugih možnosti: denimo krožno turo po Vipavski dolini. Popeljete se lahko po rodovitni dolini, se povzpnete na Col, po robu Trnovskega gozda, mimo Otlice z znamenitim otliškim skalnim oknom, skozi Lokavec in nazaj v Ajdovščino. Zakaj ne bi s kolesi raziskovali Bele krajine? Odkrijete lahko lepote in gradove Posavja, do kolesarjev prijazno pa je kajpak tudi Pomurje, z več kot 600 kilometri kolesarskih poti.

Gorsko kolesarjenje

Če bi raje zavili z asfaltiranih cest in po zaprašenih poteh v objem narave, je tudi gorsko kolesarjenje odlična izbira. Pa ne le za tiste, ki željni adrenalina drvijo po strmih spustih v vse številnejših kolesarskih parkih. S ponudbo električnih koles so te poti postale dostopne vsem. Obilje gorskih cest, poti in kolovozov denimo ponuja Koroška, kjer se lahko z gorskim kolesom podate celo v podzemlje, v nekdanji rudnik, in kolesarite pod Peco. Označene poti boste našli tudi v Kranjski Gori ali pa se podate na manj obljudeno Idrijsko in Cerkljansko, kjer se med 320 kolesarskimi potmi in trasami različne težavnosti, speljanimi po osupljivi neokrnjeni naravo, najde primeren izziv za vsakogar.

Otvoritev kolesarske proge Panorama, MTB park Krvavec. FOTO: Anže Furlan

Kolesarske počitnice za družine

Ko kolesari cela družina, naj bo ta dan namenjen tudi igri in najmlajšim, ki kajpak še ne zmorejo dolgih razdalj. Slovenija z vse bolj prepredeno mrežo kolesarskih poti tudi družinam ponuja kopico lepih možnosti za izlete. Po urejeni kolesarski poti se lahko denimo na Gorenjskem zapeljete od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera (Ribčev Laz). Če vas bolj mika morje, pa boste gotovo zmogli pot od Portoroža, mimo Pirana do Fiese. Tisti z malo večjimi otroki pa že lahko zavijete tudi na Parenzano in opravite del 123 km dolge poti, ki poteka po nekdanji železniški progi med Porečem in Trstom.

Kdaj sme otrok v promet s kolesom? Samostojno v prometu na cesti sme kolesariti: otrok, ki je star najmanj osem let in ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico;

oseba, ki je starejša od 14 let. Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo in opravijo kolesarski izpit ter dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli, ki jo obiskujejo. Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka. Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi na območju umirjenega prometa. Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo na glavi nositi pripeto homologirano zaščitno čelado, enako velja za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik.

Kolesarjem prijazne nastanitve

V zadnjih letih je vse več turističnih ponudnikov v kolesarjenju že prepoznalo tržno nišo. Kolesarjem prijazne nastanitve ponujajo različno opremo, shranjevanje, izposojo koles. Nekatere so med kolesarji že tako prepoznane, da so postale kar glavni razlog za obisk regije. Ena takšnih je denimo Jamnica na Prevaljah, kjer se lahko pohvalijo, da so odprli prvi kolesarski hotel v Sloveniji. Čudovita narava in razgledi, sproščen utrip in vrhunska oprema so raj za gorske kolesarje – izključno njim pa je namenjen tudi Bike Base Ekohotel Koroš, ki ima najvišjo kategorizacijo petih koles. Gre za oznako za najvišji standard storitev za kolesarje v Sloveniji, ki jo podeljuje Slovenska turistična organizacija. Cestni kolesarji se po drugi strani zgrinjajo v hotel Ribno na Bledu, ki je član mednarodnega združenja Roadbike Holidays. Na Dolenjskem so med drugim kolesarji vedno dobrodošli v kolesarskem hotelu Ravbar, na Primorskem pa jih prijazna nastanitev denimo čaka v Stari šoli Korte.

Gorsko kolesarski Eko hotel kmetija Koroš na Jamnici. FOTO: Mateja Celin

Namesto zvezdic kolesa Kolesarjem prijazni ponudniki namestitev in gostinskih objektov poleg klasične oznake z zvezdicami pridobijo še oznako s kolesi, ki kaže širino in kakovost ponudbe, prilagojene kolesarjem. Osnovna ponudba je označena z enim kolesom in se stopnjuje vse do petih koles – ta oznaka je rezervirana za turistične ponudnike, ki živijo s kolesarji in je to zanje tudi osnovna dejavnost. ENO KOLO Informacije o kolesarski ponudbi v okolici in kolesarska infotočka, prenočitev za eno noč brez doplačila, varen prostor za hranjenje koles, možnost izposoje osnovnega orodja, prostor za sušenje kolesarskih oblačil in čevljev ter s sadjem in polnozrnatimi živili obogaten zajtrk. DVE KOLESI + kolesarska karta okolice, označene kolesarske poti v okolici, zagotovljen kolesarski vodnik in možnost najema kolesa v kraju, dostop do interneta, posebni prenočitveni paketi za kolesarje, možnost pranja koles in oblačil, organiziran prevoz kolesarjev, koles in opreme ter možnost za kolesarske »lunch pakete«. TRI KOLESA + strokovni kolesarski nasveti pri načrtovanju tur, več kolesarskih vodnikov, GPS-podatki o turah in vodene kolesarske ture, najmanj štiridnevni program kolesarskih tur v okolici, pomoč pri iskanju in rezervaciji prenočišč na drugih destinacijah, možnost zaklepanja posameznega kolesa, servisni kotiček in storitve, izposoja koles srednjega razreda, možnost klica v sili in možnost prevoza koles na servis v bližini. Poleg kolesarjenja ponuja še alternativne programe. ŠTIRI KOLESA + šestdnevni program kolesarskih tur in več kolesarskih vodnikov, prodaja rezervnih zračnic različnih mer, brezplačen prevoz do servisa in nadomestno kolo, izposoja koles srednjega razreda, energetske pijače, tablice in prigrizki. Po potrebi je zagotovljena profesionalna masaža. PET KOLES Turistični objekti s petimi kolesi morajo ustreči skoraj vsem potrebam kolesarskih turistov, zanje med drugim skrbi zaposlen kolesarski vodnik. Poleg vsega prej naštetega morajo zagotoviti še najmanj 20 predlogov individualnih kolesarskih tur, izdelan imajo vsakodnevni program vodenih kolesarskih tur in program šole dobre vožnje. Kolesarnica je posebej zavarovana tudi z alarmom ali videonadzorom, za izposojo so na voljo kolesa višjega razreda, objekt pa ponuja lastni prevoz kolesarjev in koles. V objektu je mogoče iti na večerjo, primerno kolesarjem, jedi so tipično lokalne in regionalne. Ponudbo zaokrožita masažni kotiček in savna. KOLESARSKI KAMP Kolesarjem prijazen kamp zagotavlja vrsto informacij o kolesarskih izletih v bližnjo in širšo okolico, pripravljen ima štiridnevni program kolesarskih tur in usposobljenega vodnika. Hkrati mora zagotoviti orodje za servis kolesa, možnost pranja koles in opreme, varno shranjevanje, prostor za sušenje oblačil in čevljev, prevoz koles in možnost izposoje petih koles srednjega razreda. Prav tako sta na voljo energijsko bogata hrana in pijača. Vir: STO

