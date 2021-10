Ko zaboli želodec

Dolgotrajni obilni in pogostejši obroki nam lahko povzročajo raznovrstne težave, najpogostejše so napihnjenost, slabost, bolečina v žlički, pekočina v prsnem košu, bolečina pod lopatico, zaprtost in tudi krčevita bolečina v zgornjem delu trebuha. Večina je povezanih s čezmernim izločanjem želodčne kisline in tudi oslabljeno funkcijo zgornje požiralnikove mišice zapiralke.



Če se samozdravljenje ne obnese ali je stanje prehudo, je treba k zdravniku.

FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Prva pomoč

V prebavnem sistemu ima želodec glavno vlogo v drugi fazi prebave, in sicer po žvečenju. Vhod v želodec omejuje spodnji požiralnikov sfinkter, izhod iz njega pa pilorični sfinkter. Oba nadzorujeta prostornino v želodcu, ki je približno 2,5 litra tekočine. Primarna funkcija želodca ni absorpcija hranil, to vlogo ima črevesje, temveč razgradnja večjih molekul v manjše.Pri tem mu pomaga želodčni sok in v njem raztopljeni prebavni encimi. Želodčna kislina, ki jo želodčni sok vsebuje, se izloča hormonalno in pod vplivom živčevja, pri človeku je zelo kisla, njen pH je običajno med 1,5–2,0. Zanj je odgovorna klorovodikova kislina, ki jo izločajo žlezne celice želodčne sluznice. Ko pride hrana v usta, se informacija prek živčevja prenese do endokrinih celic želodčne sluznice. Začne se sproščati gastrin, ki spodbudi žlezne celice, da izločijo klorovodikovo kislino. V želodcu nastane od 2 do 3 litra želodčnega soka in malo manj kisline na dan.



Kot pravijo zdravniki, težave s preveč kisline v želodcu nastopijo zaradi neravnotežja med zaščitno plastjo in kislostjo želodčnega soka, ki poškoduje želodčne celice. Želodčne celice namreč pokriva zaščitna plast sluzi in jih ščiti pred kislostjo želodčnega soka. Najpogostejši vzroki za to so prepogosti in preobilni obroki, tudi enolična hrana, ki vsebuje več maščob in sladkorja, začinjena hrana, čezmerno uživanje alkohola in hrane ter stres.



Lahko je kriva bakterija Velikokrat lahko težave v želodcu povzroča okužba z bakterijo Helicobacter pylori, s katero je po nekaterih podatkih okuženih več kot 60 odstotkov prebivalstva. Okužba poteka kronično in jo je treba zdraviti. Bakterija je glavna povzročiteljica peptične razjede želodca in dvanajstnika, sodeluje pa tudi pri nastanku želodčnega raka.

Na slabost in želodčne krče blagodejno vplivajo kamilice, melisa, baldrijan in poprova meta.

Na slabost in želodčne krče blagodejno vplivajo domača zelišča, kot so kamilice, melisa, baldrijan in poprova meta. Proti pekočini v prsnem košu in bolečini v žlički pomagajo že pripravljeni kombinirani pripravki magnezija, aluminija in kalcijevih soli, ki značilno delujejo zelo hitro, vendar kratkotrajno. V lekarni lahko kupimo tudi antacide, ki jih zaužijemo po obroku hrane. Ta zdravila učinkovito, vendar kratkotrajno zvišujejo pH želodčnega soka in s tem ublažijo težave. Kot pravijo farmacevti, so za težave z želodcem učinkoviti tudi antagonisti histaminskih receptorjev, ki dokaj učinkovito zavrejo vse faze izločanja želodčne kisline. Vzeti jih je treba dvakrat na dan.Druga, še učinkovitejša zdravila pa so zaviralci protonske črpalke v žleznih želodčnih celicah, ki lahko vzdržujejo visoke vrednosti pH želodčnega soka in s tem zelo blagodejno vplivajo na odsotnost simptomov.