Ko umreš, pozabi na stvari in lepoto, samo ena stvar je pomemba: besedilo, ki vas bo zmrazilo

To besedilo že leta kroži po internetu, in čeprav avtor ni znan, so njegove besede tako resnične, da vsakogar, ki jih prebere, navdušijo. V nadaljevanju vam ga prinašamo v celoti.

Ko umrete, naj vas ne skrbi za vaše telo. Vaši najdražji bodo naredili vse, kar je potrebno, po svojih zmožnostih.

Slekli vas bodo, umili, oblekli.

Odpeljali vas bodo iz hiše, na novi naslov.

Mnogi bodo prišli na vaš pogreb, da vas pozdravijo. Nekateri bodo odpovedali obveznosti in celo zamudili v službo samo zato, da bi prišli na vaš pogreb.

Vaše stvari bodo prodali, podarili ali zažgali ... Vaše ključi in orodje, vaše knjige in plošče, vaše čevlji in oblačila ...

In bodite prepričani, da se svet ne bo ustavil in jokal za vami. Zamenjali vas bodo na delovnem mestu. Dobil ga bo nekdo z enakimi ali boljšimi znanji. Vaše premoženje bo pripadlo vašim dedičem.

In ne dvomite, da vas ne bodo še naprej citirali, obsojali in kritizirali zaradi majhnih in velikih stvari, ki ste jih storili v življenju. Ljudje, ki so vas poznali na pogled, bodo rekli: »Ubogi človek!« Pravi prijatelji bodo jokali nekaj ur ali nekaj dni, potem pa se bodo spet smejali.

Vaši ljubljenčki se bodo navadili na novega lastnika.

Vaše fotografije bodo nekaj časa obešene na steni ali pa bodo stale na kosu pohištva, v vitrini, potem pa bodo odložene na dno predala.

Nekdo drug bo sedel na vašem kavču in jedel za vašo mizo.

Globoka bolečina v vašem domu bo trajala teden ali dva, morda mesec ali dva, leto ali dve ... In potem vas bodo dali na seznam spominov in vaše zgodbe bo konec.

Končana bo med ljudmi, končana tukaj, končana na tem svetu.

Toda vaša nova zgodba se bo začela v vaši novi realnosti, v vašem življenju po smrti.

V to novo življenje ne boste mogli vzeti stvari, ki ste jih imeli tukaj, saj bodo z vašim odhodom izgubile vrednost, ki so jo imele. Telo in lepota, priimek, status, funkcije in nazivi, računi, krediti, avti, hiše, hobiji, diplome, pokali, medalje, prijatelji in obiskana mesta, zakonec in družina ...

V novem življenju boste potrebovali le duha. In vrednote, ki ste jih tukaj nabrali, bodo edina sreča, na katero se boste lahko zanesli. Če ste živeli življenje, polno ljubezni do drugih in v miru z drugimi, ste ustvarili svoje duhovno bogastvo.

Zato poskušajte živeti izpolnjeno in biti srečni, dokler ste tukaj, saj kot je rekel Frančišek Asiški: »Od tu ne boste odnesli tistega, kar imate. Odnesli boste samo tisto, kar ste dali.«