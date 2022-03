Ko umre oče ali mama: česa ljudem, ki so jim umrli starši, nikoli ne smemo reči

Ko je blogerka Avery Weatherford Garn izgubila očeta, je začela prejemati različne izraze sožalja – od smešnih do žaljivih. Zato se je odločila sestaviti seznam stvari, ki jih nikoli ne bi smeli reči osebi, ki je izgubila nekoga bližnjega.

»Sta si bila/-i blizu?«

Kaj odgovoriti na takšno vprašanje? Ali rečete »da« in je žalostno ali pa »ne«, kar je lahko še bolj žalostno in boleče. Žalost prinaša s seboj številne zapletene občutke. Če je vaš prijatelj imel malo stikov z očetom ali mamo, ki ga/jo je izgubil, lahko to le poslabša njegovo bolečino. Ni pomembno, ali se je s to osebo pogovarjal vsak dan ali enkrat na leto, glavno je, da jo zdaj podprete, vse drugo je manj pomembno.

Kaj reči namesto tega: »Odnosi so najpomembnejša stvar v življenju. Izgubiti nekoga, ne glede na to, kdo je, je neverjetno težko. Tvoja bolečina je pomembna.«

»Vse se zgodi z razlogom«

Vse se ne zgodi z razlogom. Medtem ko nekaj dobrega lahko in verjetno tudi bo prišlo iz bolečih okoliščin, pozitivni 'stranski učinki' niso tolažba za tragedijo. Ta aforizem ne olajša izgube, skozi katero gre vaš prijatelja.

Kaj reči namesto tega: »To je grozno in zelo mi je žal, da nosiš breme te žalosti. Nikoli ne boš nosil žalosti – ali veselja – sam.«

»Dobro se držiš«

Mogoče je videti, kot da je vaš prijatelj dobro, a vi ne morete brati misli in ne veste, kaj se dogaja v njegovem srcu, duši ... Ali je oseba res dobro ali pa se samo pretvarja, da je dobro, enostavno ne potrebuje komentarja.

Kaj reči namesto tega: »Vem, da se žalost obrača na nepričakovane načine. Tukaj sem, da ti pomagam skozi tvoja čustva, ne glede na to, kdaj in kako jih misliš prebroditi.«

»Življenje nam vedno naloži toliko, kolikor lahko prenesemo«

Še ena napačna in skrajno neprimerna izjava. Mnogi ljudje doživljajo veliko težje situacije, kot jih zmorejo. Nismo ustvarjeni, da bi preizkušali meje bolečine. Če vidite, da prijatelj trpi zaradi smrti, je dovolj, da mu podate roko – besede niso potrebne.

Kaj reči namesto tega: »Nihče se ne bi mogel spoprijeti s to situacijo sam. Ni ti treba biti močan. Lahko si žalosten in jaz sem tukaj, da sem žalosten s tabo. Tukaj sem kadar in kako želiš.«

»Če kaj potrebuješ, mi sporoči«

Žalujoči osebi je težko zbrati duševno in čustveno energijo, da bi prosila za pomoč, zato ne čakajte. Namesto da ponudite te dobronamerne besede, raje nekaj naredite.

Kaj lahko naredite?

Lahko ga obiščete in prinesete čaj, vročo juho, šal, revije ...

Lahko ga močno objamete in molčite.

S seboj lahko prinesete škatlo čokolade in razglednico s podpisi vseh kolegov iz podjetja, ki to osebo spodbujajo, da kljub žalosti vztraja.

Lahko obiščete še živega starša te osebe in z njim popijete kavo.

Bolečina ne umre po mesecu dni, po letu dni ... zato si nekam zapišite in po enem letu, dveh letih, itd. svojega prijatelja, ki izgube ni pozabil, spomnite, da niste pozabili niti vi. Bolečina, ki nastane zaradi izgube starša, ostane za vedno, a lepa gesta lahko človeku olajša žalost.