Ko te ura opozori na težave s srcem

Ko sem konec lanskega leta pisal o Samsungovi novi pametni uri galaxy watch 3, njene najnaprednejše funkcije, kot so elektrokardiogram (EKG) in opozarjanje na atrijsko fibrilacijo ter merjenje krvnega tlaka, pri nas in še marsikje po svetu niso delovale. Letos pozimi pa je predstavništvo južnokorejskega velikana sporočilo, da bo aplikacija Samsung Health Monitor, ki na urah galaxy watch 3 in watch active 2 omogoča omenjene meritve, konec februarja začela delovati v dodatnih 31 državah, med katerimi je tudi Slovenija.In res, stvar deluje. Seveda Samsung ne pozabi pri vsaki meritvi opozoriti, da aplikacija Samsung Health Monitor nikoli ne išče znakov srčnega napada in da ni namenjena nadomeščanju tradicionalnih metod diagnoze ali zdravljenja. Vsekakor pa gre za koristno aplikacijo oziroma meritev, ki – če ne drugega – pokaže, česa vsega so že sposobne zapestne pametne ure. Edini pogoj za uporabo je Samsungov galaxy pametni telefon in najmanj operacijski sistem android 7 ali višje (aktualna številka je 11).Uporaba je sila preprosta, a v nasprotju z nenehnim samodejnim merjenjem srčnega utripa, kar zna zdaj že skoraj vsaka pametna zapestnica, si je treba za EKG in merjenje krvnega tlaka vzeti mičkeno časa. Najprej je treba posodobiti programsko opremo ure, če je še nismo, kar storimo v aplikaciji Galaxy Wearable, nakar na uri zavrtimo številčnico do funkcije Krvni tlak in se sprehodimo skozi nastavitve oziroma kalibracijo. Tukaj bomo potrebovali klasični merilnik krvnega tlaka z manšeto: pri nastavljanju ure bomo morali meriti krvni tlak tako na uri kot na merilniku in po vsaki meritvi ročno vnesti rezultate iz merilnika v uro. Po treh poskusih je ura nastavljena in zna tlak izmeriti sama.In to ji precej dobro uspeva: če smo si vzeli čas in pravilno izmerili krvni tlak na manšetnem merilniku, bo tudi urica precej točno kazala raven sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka. Po opravljeni meritvi, ki traja kake pol minute, pri čemer pa moramo biti popolnoma pri miru in ne smemo govoriti (tako kot pri običajni meritvi), dobimo rezultat in opozorilo, naj nikar sami ne menjamo zdravil ali odmerka na podlagi meritev ure.Pri Samsungu še pravijo, da je za večjo natančnost postopek kalibracije pametno ponoviti na vsake štiri tedne.Pri snemanju ritma srčnega utripa oziroma elektrokardiogramu (EKG) je prva meritev še enostavnejša: samo zaženemo aplikacijo na uri, kazalec položimo na zgornjo tipko na uri in počakamo 30 sekund, da se naredi meritev, nakar dobimo (če je vse v redu) poročilce, da je izmerjen sinusni ritem in da EKG ne kaže znakov atrijske fibrilacije (neenakomernega srčnega utripa). Urica nas še opozori, da ne opozarja na srčni napad in naj, če se slabo počutimo, poiščemo zdravniško pomoč.Snemanje elektrokardiograma je kot prva sicer omogočala Applova pametna ura watch 4, a zadeva v Sloveniji še vedno ni na voljo. No, pa je nekje Samsung v lepi prednosti. In še cena watch 3 je padla s 460 na 300 evrov.