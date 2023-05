Ko poka in škriplje v sklepih: k zdravniku morate, če ob tem čutite bolečine

Pokanje in škripanje v sklepih sta v le redkih primerih znak za preplah. Pokanje povzročata površini sklepa, ko drgneta druga ob drugo. Najbrž ste opazili, da je tega z leti nekoliko več. Razlog za to je obraba sklepov, zaradi katere je površina manj gladka kot nekoč.

Težave s sklepi se z leti stopnjujejo.

To ni zdravstvena težava, čeprav vam zvoki morda vzbujajo nelagodje. Škripanje se pojavi in izgine, odvisno od pogostosti uporabe sklepa, načina spanja in še nekaj drugih faktorjev. Tako kot pokanje ni nevarno in se stopnjuje s starostjo.

Med vadbo

Sklepi lahko pokajo tudi med vadbo oziroma ko večkrat zapovrstjo uporabite sklep na enak način iz kakega drugega razloga. Tudi to je pogost in normalen pojav. Ta način pokanja se pojavi zaradi napetih mišic. Zategnjena mišica lahko povzroči trenje na kosti, kar povzroči pokanje. To samo po sebi ni težava, vendar strokovnjaki vseeno svetujejo raztezanje mišic po vsaki vadbi, kar prepreči pokanje, predvsem pa zmanjša možnost za poškodbe, ki so posledica zategnjenih mišic. Med raztezanjem boste morda zaslišali glasen pok, nato pa se bo predel, kjer je počilo, sprostil. To pomeni, da ste z raztezanjem dosegli svoj namen.

Ko pokajo členki

V nasprotju z ljudsko modrostjo, ki pravi, da pokanje sklepov vodi v artritis, zdravniki mirijo, da gre za popolnoma naraven in neškodljiv pojav, imenovan kavitacija. V sklepih se sčasoma naravno kopičijo dušikovi mehurčki, in sicer zaradi sinovialne tekočine, ki jim služi kot mazivo. Ti mehurčki se lahko naberejo v prostorih sklepa in povzročijo občutek tesnosti.

K zdravniku morate le, če ob tem čutite bolečine.

Ko se to zgodi, lahko »razpokate« sklep, da ga zrahljate in sprostite plin iz mehurčkov. Ta proces se imenuje kavitacija. Če ne želite, da bi vam sklepi pokali, se čim več gibajte. Raztezanje in gibanje preprečujeta zatezanje mišic in poskrbita, da so sklepi navlaženi in ne drgnejo drug ob drugega.

Kdaj po pomoč?

Zdravniku morate povedati, da vam pokajo sklepi le, kadar ob tem čutite bolečine. Te so lahko znak resnejših zdravstvenih težav, kot so artritis, tendinitis in burzitis. Tendinitis je vnetje tetive, ki lahko povzroči nerodno premikanje sklepa, s tem pa pokanje. Za artritis je značilno vnetje, ki lahko povzroči boleče pokanje, ko se kosti sklepa drgnejo skupaj. Burzitis je posledica vnetja sluzne vrečke oziroma burze, ki pomaga pri mazanju sklepov. Ko je ta poškodovana, obstaja večja verjetnost, da sklepi drgnejo drug ob drugega, kar povzroči pokanje, škripanje in (seveda) bolečino.

Redno gibanje poskrbi za navlažene sklepe. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images