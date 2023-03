Ko nas napade kandida, ukrepajmo

Candida albicans je običajno prisotna v telesu zdravega človeka, težava pa nastane, ko se glivica začne hitro in nenadzorovano širiti. To se običajno zgodi ob slabši odpornosti, ko zdrave bakterije ne zmorejo več nadzorovati ravnovesja kandide, zato se ta čezmerno razraste in povzroči okužbo oziroma kandidozo.

Agresivna negovalna sredstva lahko porušijo zdravo ravnovesje. FOTO: Mihailulianikov, Getty Images

Največkrat se pokaže kot sor, ko se v ustih in žrelu pojavijo bele izbokline, in vaginalne glivične okužbe s sirastim izcedkom, srbečico in pordelim zunanjim spolovilom. Tegobo zdravimo z antimikotiki oziroma protiglivičnimi zdravili. Vaginalna kandidoza je zelo pogosta, z njo se namreč vsaj enkrat v življenju srečajo kar tri četrtine žensk pred menopavzo, pri vsakih deseti pa se vnetja redno ponavljajo, največkrat zaradi slabše odpornosti, stresa, sladkorne bolezni, nekaterih zdravil, kot so antibiotiki in oralna kontracepcija, ki vplivajo na ravnovesje v vaginalni flori, nosečnosti, čezmerne telesne teže in pa hormonskega nihanja. Na pojavnost okužbe vplivajo tudi obiski savn in bazenov ter prehladna obolenja, nedolžna niso niti negovalna sredstva z dišavami in drugimi dodatki.

Pogosto se pokaže kot sor. FOTO: P_saranya, Getty Images

Ženske so najdovzetnejše za okužbo v obdobju menopavze, ko progesteron spodbuja kopičenje glikogena, ki je hrana za glivice. Poleg tega so zaradi padca estrogena za to obdobje značilne šibkejše mišice medeničnega dna, sluznica je oslabljena, pojavi se lahko inkontinenca, zato je skrb za vaginalno zdravje takrat izjemnega pomena.

Če lokalno zdravljenje ne pomaga, je na voljo sistemska terapija, ki učinkuje na glivice povsod po telesu.

Bolečina med spolnim odnosom

Vaginalna glivična okužba je lahko kriva tudi za nelagodje ali bolečino med spolnim odnosom, pomembno pa je poudariti, da težave ne bodo izginile same od sebe. Nujno je zdravljenje z lokalnimi antimikotiki, ki jih je treba uporabljati dosledno, po navodilih, sicer se okužba lahko ponovi. Če lokalno zdravljenje ne pomaga, je na voljo sistemska terapija, ki učinkuje na glivice povsod po telesu. Zelo nevarna je lahko invazivna kandidaza, ki se kaže z vrsto različnih simptomov, značilnih tudi za druga stanja in bolezni, zato jo je pogosto težko opredeliti. V splošnem na nevarnost opozarjajo nespečnost, pogosta utrujenost, oslabljen spomin, potrtost, težave s kožo, prebavne tegobe, pogosti glavoboli, ponavljajoča se vnetja sečil in pomanjkanje spolnega poželenja. Pozor, ko Candida albicans preide v krvni obtok, lahko prizadene kateri koli organ v telesu in je lahko v sicer redkih primerih tudi smrtno nevarna!

Ženske so najdovzetnejše za okužbo ravno ob menopavzi, ko progesteron spodbuja kopičenje glikogena, ki je hrana za glivice.

Postavimo preventivo na prvo mesto in pomagajmo telesu ohranjati zdravo ravnovesje: ves čas krepimo odpornost, prehranjujemo se uravnoteženo, omejimo uživanje sladkih živil in ogljikovih hidratov, kvašenih izdelkov, živil živalskega izvora, alkoholnih pijač. Vseskozi pijemo veliko vode in si privoščimo veliko rastlinskih beljakovin, fermentiranih mlečnih izdelkov, zelene zelenjave, v tem času pa še kisle repe in zelja.