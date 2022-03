Ko nas mučijo hormoni

Delovanje telesa poleg živčnega sistema uravnavajo številni hormoni, npr. inzulin, adrenalin, rastni hormon, hormoni ščitnice, serotonin in številni drugi.

Estrogenska dominanca je motnja, ki jo poznajo ženske v rodni dobi, vzrok je lahko neredna menstruacija. FOTO: Getty Images

A ko omenimo hormone, najprej pomislimo na ženske in moške spolne hormone, torej na estrogen in progesteron ter testosteron. Spremembe na ravni hormonov doživljamo ženske in moški. Vsak ima individualno hormonsko sliko, zato je še kako pomembno, da prepoznamo znake, ki kažejo, da z našimi hormoni ni vse tako, kot bi moralo biti, in ustrezno ukrepamo. Kot pravi specialistka farmacije mag. Darja Potočnik Benčič, so spremembe pogosto postopne in majhne. Prevelike ali premajhne vrednosti hormonov, ki trajajo dlje, pomembno vplivajo na zdravje in počutje.

Najbolj poznana hormonska neravnovesja so estrogenska dominanca, menopavza, predmenstrualni sindrom (PMS), pomanjkanje progesterona in estrogenov, pomanjkanje androgenih hormonov (testosteron in DHEA) in presežek testosterona. Sogovornica na vprašanje, katera neravnovesja so najpogostejša, pravi, da so to estrogenska dominanca, pomanjkanje estrogenov in progesterona in androgenov.

Presežne količine androgenih hormonov se kažejo tudi z aknami. FOTO: Obencem/Getty Images

»Estrogenska dominanca je motnja, ki jo poznajo ženske v rodni dobi. Znaki so anksioznost, napihnjenost, nihanje razpoloženja, ciste, povečano tveganje za nastanek krvnih strdkov, pridobivanje teže, zmanjšan libido, glavoboli, neredna menstruacija. Možni vzroki so lahko neredne menstruacije, stres, prehrana. Pomanjkanje estrogenov in progesterona se lahko kaže z depresijo, suhimi lasmi in kožo, utrujenostjo, glavoboli, nočnim potenjem, izgubo kostne mase, inkontinenco, suho vaginalno sluznico, motenim spancem in vročinskimi oblivi. Naravno pride do pomanjkanja pri ženskah v menopavzi oziroma že nekaj let prej. Znaki pomanjkanja androgenih hormonov so vidni kot pomanjkanje motivacije, telesne in duševne bolečine, depresija, zmanjšan libido, zmanjšanje mišične mase, fibromialgija, osteoporoza, moten spanec, vročični oblivi, utrujenost. Presežne količine androgenih hormonov se kažejo z depresijo, motnjami spanja, povišanimi trigliceridi, s povečanim tveganjem za bolezni srca, metabolnimi boleznimi, večjo poraščenostjo po obrazu in telesu, z aknami, razdražljivostjo in izpadanjem las.«

Slabša kakovost življenja

Strokovnjaki so si enotni, da hormonsko neravnovesje v precej primerih vpliva na kakovost življenja, saj vpliva na razpoloženje, kakovost spanja, libido pa tudi na lase, kožo, mišice in kosti. Težave pa je mogoče odpraviti. Kot poudarja Potočnik Benčičeva, je treba pomanjkanje hormonov zdraviti.

»Pri dečkih, ko je prisotno pomanjkanje spolnih hormonov v zgodnjih letih (vzrok so običajno genetske bolezni), je potrebno zdravljenje s testosteronom. V nasprotnem primeru zaostajajo v razvoju in rasti, razvoj spolnih organov ni ustrezen (hipogonadizem). Pri odraslih moških raven testosterona naravno, vendar počasi upada. Upad pospešijo stres, pomanjkanje spanja in debelost. Pomanjkanje estrogenov pri deklicah jim onemogoča, da vstopijo v puberteto in obdobje plodnosti, zaostajajo v razvoju sekundarnih spolnih znakov. Naravno stanje pomanjkanja estrogenov je menopavza; raven hormonov se znižuje že veliko pred izgubo mesečnega perila. Pojavijo se številne težave, od suhe kože in sluznice z oblivi vročine, nespečnostjo, utrujenostjo, znižanjem kostne gostote.

Če težave bistveno vplivajo na kakovost življenja in če niso prisotne kontraindikacije, je mogoče hormonsko nadomestno zdravljenje,« pojasnjuje specialistka farmacije in še, da so težave žensk morda bolj očitne in bolj prepoznane, saj je upad hormonov v menopavzi res bolj očitna težava, kot je znižanje moških spolnih hormonov s starostjo pri moških.