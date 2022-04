Ko nam manjka vitaminov: čim več naj bo barvno raznolike zelenjave in sadja

Najrazličnejši sodobni trendi v prehranjevanju pa tudi diete, ko enkrat ne jemo ene, drugič pa druge skupine živil, lahko vodijo v pomanjkanje hranil, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje, tudi vitaminov. Vzrok za pomanjkanje slednjih so lahko tudi nekatere bolezni, denimo prebavil, ali diabetes, posameznih vitaminov imajo lahko premalo strastni kadilci, alkoholiki.

Vsak dan pojejmo čim več barvno raznolike zelenjave in sadja. FOTO: Warrengoldswain/Getty Images

Potrebe po vitaminih in drugih mikroelementih se skozi različna življenjska obdobja spreminjajo, a načeloma velja, da vse snovi, nujne za normalno delovanje organizma, dobimo z zdravim in uravnoteženim prehranjevanjem, kamor vključimo čim več barvno raznolike zelenjave in sadja, prehranski krožnik naj bo prilagojen potrebam posameznika.

Kot svetujejo strokovnjaki za prehrano, bo za naš dnevni odmerek vitaminov, ki nam bo pomagal ohranjati in krepiti odpornost, dovolj, če si bomo enkrat na dan pripravili zdrav napitek, v katerem so lahko kivi, pomaranča, limona, banana, med, zelena listnata zelenjava itd. Tako se bomo oskrbeli z dovolj energije za vsakodnevne napore. Zdravniki se strinjajo, da vitamine in preostala prehranska dopolnila dodajamo le, če je potreba po tem, če bomo s tem preprečili katero bolezen ali izboljšali zdravstveno stanje. Vemo, da vitamin C pomaga celicam, da rastejo in ostanejo zdrave, in ima pozitiven vpliv na imunski sistem. Njegovo pomanjkanje se torej lahko odraža v slabši odpornosti.

Prehranski krožnik naj bo prilagojen potrebam posameznika.

Pomanjkanje vitamina B12 vodi v posebno obliko slabokrvnosti, posledica pomanjkanja vitamina B6 je slabša odpornost telesa. Osteoporozo lahko zaviramo z zadostnim vnosom kalcija in vitamina D, za katerega danes ugotavljajo mnoge pozitivne učinke, med drugim na povečano odpornost organizma. Pomanjkanje vitamina A lahko vodi v okvare vida in lahko povzroči tanko in suho kožo, ki se v najstniških letih kaže kot akne, poleg tega je velika verjetnost, da bomo imeli oslabljen imunski sistem.

Vitamin C ima pozitiven vpliv na imunski sistem.

Vitamini A, C in E spadajo v skupino antioksidantov; po definiciji so to snovi, ki preprečijo, upočasnijo ali odstranijo oksidativno poškodbo celic, ki jo povzročajo številni zunanji dejavniki, vključno s sončnimi žarki.