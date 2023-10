Ko moškim povsem odpove korenjak, to še ne pomeni konca sveta

V prihodnjih letih si lahko moški, ki trpijo za motnjami erekcije, obetajo precej boljša zdravila. Vsaj tako napovedujejo strokovnjaki. Na trgu naj bi se med drugim znašla zdravila, ki bi bila lahko bolj učinkovita in hitrejša od trenutnih, hkrati pa bodo imela manj stranskih učinkov. Do takrat si bo seveda treba pomagati z najbolj znano modro tabletko. Pri tem je treba vedeti, da se erekcija z njo ne zgodi kar sama od sebe, moški mora imeti željo po spolnem odnosu. Motnje erekcije imajo lahko tudi povsem zdravi mlajši moški, čeprav še vedno velja, da se s to težavo največkrat srečujejo predvsem starejši.



Na motnje erekcije vplivajo telesni in psihični dejavniki.

Veliko rekreacije, izogibanje stresu in zdrava prehrana je recept za zdravo erekcijo. FOTO: Guliver/Getty Images

Načini zdravljenja Pri zdravljenju motenj z erekcijo je treba najprej spremeniti nezdrav življenjski slog, če pa to ne pomaga, so na voljo tablete (obstajajo kratkotrajno in dolgotrajno delujoče), injekcije in operacija.

Na motnje erekcije sicer vpliva več dejavnikov, razdelimo jih lahko na telesne in psihične. Dober urolog bo moškega, ki se bo obrnil nanj, najprej vprašal, kako zdravo živi, največji ubijalec erekcije je namreč nezdrav življenjski slog, torej redno uživanje alkohola, kajenje, nezdrava prehrana, premalo ali nič gibanja. Na dolgi rok lahko vse našteto vodi tudi do srčno-žilnih obolenj, visokega holesterola in visokega krvnega pritiska. To pa tudi debelost, sladkorna bolezen in težave s spanjem so pogosto razlog za slabo delovanje moškega ponosa. Pozabiti ne gre niti na nekatera zdravila.Poleg tega so lahko za težave krivi psihološki dejavniki, denimo depresija pa tudi stres, denimo zaradi službe; ti dve stanji lahko moškim povsem vzameta voljo do seksa. Enako se lahko zgodi v primeru skrbi, da ne bodo dobro zadovoljili partnerice. Težava nastane, ko se znajdejo pod močnim psihičnim pritiskom, saj moški uspešnost v postelji povezujejo s samopodobo, nezadovoljiva spolnost pa je lahko v partnerski zvezi trd oreh.