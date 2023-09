Ko jesen začutimo v telesu

Vsi, ki nismo vezani na čas šolskih počitnic, ki nimamo več šoloobveznih otrok, si dopust ali počitek zelo radi ali najraje prestavimo na jesen. Ko je pri nas na celini že za dolge rokave in ko že pogledujemo proti radiatorjem, nas mamijo last minute ponudbe agencij. Morje je oktobra in novembra nekaj najlepšega in najprijetnejšega.

V kratkih uricah jesenskega sončnega dneva bi mnogi radi kar poleteli. A telo se na ukaze iz možganskih centrov odziva drugače in velikokrat počasneje kot poleti.

Kako pa jesen vobče vpliva na človeka, nam je lepo razložila dr. Nada Rotovnik Kozjek, zdravnica, specialistka anesteziologije, intenzivne in perioperativne medicine ter terapije bolečine, ustanoviteljica in vodja enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu in predsednica slovenskega ter članica evropskega in ameriškega združenja za klinično prehrano. Je tudi zdravnica slovenskih olimpijskih reprezentanc in svetuje o pravilni športni prehrani.

»V kratkih uricah jesenskega sončnega dneva bi mnogi radi kar poleteli. A telo se na ukaze iz možganskih centrov odziva drugače in velikokrat počasneje kot poleti. Takrat začutimo jesen tudi na telesu. Vpliv letnega časa se pokaže na delovanju našega telesa, v naši duševnosti in v vsakdanjiku. Nekaj ur vročega sonca na dan telesa ne more prevarati. Notranji nadzorni mehanizmi, predvsem živčni in hormonski, zelo dobro zaznajo, da je sončne svetlobe manj in da so noči daljše in bolj mrzle.«

Strokovnjakinja pravi, da je obremenitev telesa jeseni bistveno manjša in mehanizmi prilagoditve na sončno svetlobo in vročino začnejo popuščati. Telo se tako lahko bolje posveti drugim presnovnim nalogam, na primer, kako bo konzerviralo energijo v mrazu. Ja, jesen je res čas, ko se začnejo kopičiti varovalne plasti. Kljub temu da si na krožnik ne naložimo več hrane, začnemo postajati mehkejši. Še manj pa lahko prevaramo življenjski stil. Jesen je čas, ki prinese številne zaposlitve. Vsakodnevni tempo se poveča in v naglici klestimo najmanj nujne stvari. Dokler smo zdravi, v to kategorijo pogosto padeta tudi prehrana in telesna aktivnost. Učinki poletne vadbe začnejo počasi popuščati.

»Da je mera polna in je jesen res tu, nas opomni tudi psiha. Na to, da smo bolj brezvoljni pa tudi žalostni in leni, ne vpliva samo pogled na naravo, ki se počasi pripravlja na zimski spanec. V medicini imenujemo skupek simptomov, ki so povezani z vplivom hladnejših mesecev na organizem, sezonske afektivne motnje. Motnje razpoloženja so povezane z obdobji, ko je manj sončne svetlobe,« pove Rotovnik Kozjekova.

Žalostinka

Po podatkih Ameriškega psihiatričnega združenja se v raznih oblikah slabšega ali žalostnega razpoloženja to kaže pri kar 25 odstotkih populacije. Največjemu tveganju naj bi bile izpostavljene ženske v starosti od 15 do 30 let. Natančnih številk za Slovenijo nimamo, po podatkih Inštituta za varovanje zdravja v ambulantah družinske medicine je leta 2019 zaradi raznih depresivnih motenj iskalo pomoč 5,8 odstotka ljudi; od tega je bilo žensk skorajda 2,5-krat več kot moških.

Ne glede na številke pa vemo, da nekatere spremembe življenjskega stila ublažijo vpliv pomanjkanja sončne svetlobe na naš organizem in zmanjšajo vpliv jeseni na razpoloženje. Pa ne samo na duševno plat telesa, to so tudi tiste spremembe, ki nam omogočajo, da jeseni ostanemo fit ali celo izboljšamo telesno zmogljivost.

Nado Rotovnik Kozjek smo vprašali, ali priporoča jesenske počitnice. Te so pravzaprav postale priljubljene, odkar imamo krompirjeve počitnice. Ampak te so spet povezane s šolo, mi pa danes govorimo o tistih, ki te omejitve nimajo več. Seveda, tudi sogovornica priporoča zamenjavo okolja, kajti september je mesec, ko je v službah novi start, več je dela, vse je bolj napeto in vse poteka hitro in zato tudi stresno. Presenetila nas je z opozorilom, da v jesenskem času ne smemo pozabiti na pravilno prehrano.

Prehranski raj

»Jesen je pravzaprav pravi prehranski raj. S široko razprtimi rokami ponuja svoje plodove. V tem letnem času je izbira svežih živil največja in za vsak del populacije se kaj najde, tudi za telesno aktivne. Zanimivo je, da sezonske razpoloženjske motnje povečajo željo po sladki hrani. To lahko ravno jeseni potešite s sadjem in ni treba, da brskate za sladkarijami v slaščičarni. Kilogrami, ki jih lahko pridelate z mastnimi oblikami sladkorjev, ki se skrivajo v torticah, vas bodo spravili kvečjemu v še bolj žalostno razpoloženje. Veliko boljši in z vitamini bogatejši vir sladkorjev je sadje.« Pa še siti boste prej, doda. Ker zunanji viri toplote popuščajo, je jesen tudi čas, ko v našo kuhinjo znova vstopa topla hrana. Ko začne okoli vogalov briti veter, ni boljšega kot topla enolončnica, kozarec vročega kakava ali zelenega čaja.

Prehranski zdravi raj Foto: Miflippo/Getty Images

»Jesen ponuja tudi zelo dobre možnosti za ukvarjanje s športom. Čeprav je dan krajši, popoldne vročina ni takšna, da bi nas napodila v senco, pa tudi blagodejni večerni hlad se pojavi zelo zgodaj. Če si to omislite nekje drugje, nekje, kamor ste šli na počitnice, je lahko še bolj zdravilno.«

Vsakodnevni tempo z jesenjo sicer močno naraste, a zaradi boljših možnosti za šport imamo manj izgovorov, zakaj se ne bi odpravili na tek, kolo in športno igrišče. Vabijo tudi telovadnice, začenjajo se številne oblike organizirane vadbe. Ponudba je izjemno pestra in prav vsak lahko najde sebi in svojim težavam primerno skupino.