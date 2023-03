Ko je premalo sline, ližimo kisle bombone

Vsak se je že kdaj spopadel z neprijetnim občutkom suhih ust, ko smo nervozni, pod stresom, na primer, ko premalo pijemo, to zlasti poznamo poleti, tudi kadar dihamo skozi usta, saj zrak izsuši ustno sluznico. Zaradi suhih ust težko žvečimo hrano in jo požiramo: slina se meša s hrano, z njeno pomočjo jo oblikujemo v grižljaj, če sline ni, se hrana ne sprime skupaj. Pomaga nam tudi pri požiranju.

Ker izločanje sline stimulira kislo, zdravniki tistim, ki trpijo zaradi suhih ust, svetujejo lizanje kislih bombonov, tudi limonada bo pomagala k večjemu izločanju sline, prav tako žvečilni gumi, če je le mogoče, omejimo pitje pijač s kofeinom, ta lahko poveča izsušenost ustne votline, izogibamo se tobaku in alkoholu, ki še dodatno izsušita usta.

Suha usta so lahko povezana tudi z nekaterimi zdravstvenimi stanji, kot je na primer sjögrenov sindrom, kronična vnetna avtoimunska bolezen, pri kateri pride do uničenja žlez slinavk in solznih žlez, kot posledica pa se pojavi tudi kserostomija oziroma suhost ustne votline.