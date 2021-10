Ko duša trpi, telo umira: te fizične bolečine kažejo na resne čustvene težave

Bolečine v komolcu

Glavobol lahko povzročijo tudi negativne misli. FOTO: Boris Jovanovic, Getty Images

Številne študije so dokazale, da so bolečine, kot so migrena, bolečine v hrbtu ali rami, neposredno povezane s čustvi, kot so žalost, razočaranje, depresija in jeza. Čeprav so vzrok za vse spodaj naštete bolečine lahko res čustvene težave, najprej obiščite zdravnika in se posvetujte z njim.Glavobol in migrenaUm, ki je napolnjen z negativnimi ali motečimi mislimi, lahko povzroči glavobol. Poskusite zbistriti svoje misli in ne skrbite preveč. Zdravniki priporočajo redno meditacijo.Bolečina v komolcu naj bi kazala pomanjkanje fleksibilnosti, trmasto nepripravljenost na kompromise. Najverjetneje se upirate nekaterim pomembnim spremembam v življenju ali pa se podzavestno bojite sprejeti nekaj novega.Roke naj bi bolele tiste, ki že dalj časa hrepenijo po druženju, po sprostvi. Če vas torej bolijo roke, je to lahko znak, da je čas, da se umaknete iz svojega zaprtega sveta.Bolečine v vratu naj bi povzročala inkontinenca. Sprožilec te bolečine so lahko trma in nezmožnost odpuščanja.Če ste prevzeli preveč dolžnosti in odgovornosti, s katerimi se ne morete spopasti, se lahko pojavijo bolečine v rami. Postavite si meje in ne dovolite, da ljudje pričakujejo, da boste vedno izpolnili njihove želje.To bolečino naj bi povzročala osamljenost in občutek zavrnitve. Želite ljubiti in biti ljubljeni, vendar nekaj moti vašo komunikacijo z drugimi ljudmi, zaradi česar ste zaprti vase, včasih celo agresivni. Poskusite odpreti svoje srce in ustvariti iskren, topel odnos z ljudmi okoli vas.Bolečine na tem področju nastanejo zaradi finančnih težav ali težav v službi. To lahko kaže na potrebo po spremembi na poklicnem področju.Če vnetega grla nista povzročila prehlad ali alergija oziroma za vnetje ni logične razlage, bi lahko bil razlog v občutkih grenkobe in razočaranja. Poskusite biti bolj hvaležni. Neprijetna čustva vam lahko uničijo življenje.Ta del telesa naj bi bil povezan z nepripravljenostjo osebe, da bi spremenila življenje. Bolečine v kolenu kažejo na nezmožnost prilagajanja ali sprejemanja kompromisov. Prilagajanje novim razmeram je znak inteligence.Ta bolečina naj bi bila znak močne čustvene preobremenitve: občutki posesivnosti, ljubezenskega preživetja, boleče, slepo ljubosumje.Te bolečine naj bi kazale na težave v čustvenem odnosu s partnerjem.Razlog za bolečine v stopalih je verjetno v veliki apatiji, kot da naše telo noče iti dlje, kot da se bojimo življenja in ne vidimo smisla, da gremo naprej. Ko podzavestno mislimo, da je vse slabo in da nam v življenju nič ni dano, potem nas bolijo noge.Zaključek je preprost: ljubite se, odpustite si. Ne zadržujte jeze in čustev ne pometajte pod preprogo.