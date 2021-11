Ko dom postane sovražnik

Se počutite slabo, pa ne veste, zakaj? Razlog lahko tiči v vašem domu. Tega se še posebno zavedajo alergiki, ki se jim stanje močno poslabša v prašnih prostorih, včasih je dovolj že neprimerna talna obloga, v kateri se lahko poleg prahu skrivajo tudi pršice in cvetni prah, ki ga prinese skozi okno. A tudi tisti, ki nimajo težav z alergijami, se bodo veliko bolje počutili v stanovanju, iz katerega bodo odstranili reči, ki dražijo dihala in preostale organe. Če denimo nenadoma začnemo kašljati, pa zdravnik izloči možnost viroze ali druge dihalne težave, je lahko krivec sesalnik. Če veliko časa preživimo v prostoru, kjer je spravljen tudi sesalnik, še posebno starejši model, obstaja velika verjetnost, da ves čas vdihavamo škodljive delce. Da se to ne bi zgodilo, ob naslednjem nakupu izberemo takšnega z vgrajenim HEPA-filtrom. Ti so še posebno priporočljivi za alergike, saj ne vsrkajo le prašnih delcev in delcev umazanije, ampak tudi bakterije, nič pa ne spustijo nazaj v prostor. Da ne bi na vrat na nos kupovali novega sesalnika, si lahko najprej takšnega z omenjenim filtrom izposodimo od prijateljev ali znancev, starega pa za nekaj časa pospravimo v klet ali garažo, da le ne bo v naši bližini. Če bo kašelj kmalu izginil, smo ugotovili, da je bil vzrok zanj neustrezen sesalnik, sicer bo treba iskati dalje.

Plesen je nevarna za dihala, saj njene spore hitro prodrejo v pljuča.

Prostor odišavimo s kavo, pomarančnimi olupki, sivko, eteričnimi olji ... FOTO: Iuliia_n/Getty Images

Dihala denimo dražijo tudi čistila v spreju, še posebno agresivna, zato jih je dobro zamenjati s čim bolj naravnimi, izogibamo se tudi električnih osvežilcev zraka in prostor namesto z njimi raje odišavimo denimo s pomarančnimi olupki, kavnimi zrni ali eteričnimi olji. Zelo nevarna je plesen, saj njene spore hitro prodrejo v pljuča, posledice pa so običajno kašelj, piskajoč zvok v pljučih, tudi povišana telesna temperatura in izguba teže. Največ je običajno preži v kopalnici, saj ima rada topla in vlažna mesta, zato je še kako pomembno redno čiščenje plastičnih zaves, kopalniških preprog in fug. Če se pogosto zbujamo z zamašenim nosom, je lahko razlog v tem, da posteljnine ne menjavamo dovolj pogosto. To naj bi počeli enkrat na teden, poleti ali če se ponoči čezmerno potimo, še pogosteje. V nasprotnem primeru se bodo v postelji namnožile pršice, njihovi iztrebki pa dražijo dihala in lahko celo sprožijo astmatične napade.

Police vsaj enkrat na teden obrišemo z mešanico kisa in vode.

Pri umazanem hladilniku se lahko okužimo z listerijo. FOTO: Jackf/Getty Images

Še bolj pogosto, po vsaki drugi uporabi, bi bilo treba zamenjati brisače. Mokre brisače, ki jih obesimo v toplo in vlažno kopalnico, so namreč idealno gojišče za koliformne bakterije, ki sicer bivajo v našem prebavnem traktu. Tam živijo v sožitju z drugimi bakterijami, če v telo vnesemo dodatne, pa se lahko zgodi, da se naenkrat ne bomo počutili dobro, občutimo lahko slabost in bolečine v trebuhu, tudi drisko. Z listerijo pa se lahko okužimo, če ne čistimo dovolj redno hladilnika. Simptomi listerioze, ki je pri nas sicer precej redka, so podobni simptomom gripe, ki se jim lahko pridružijo prebavne motnje. Police zato redno, to je vsaj enkrat tedensko, obrišemo z mešanico kisa in vode, surovega mesa pa nikoli ne odlagamo neposredno na njih.