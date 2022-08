Ko boste prebrali, kaj se dogaja v telesu, ko se odpoveste spolnosti, vas bo zajela panika

Abstinenca v intimnem življenju lahko povzroči zdravstvene težave tako pri ženskah kot pri moških. Zakaj odsotnost spolnosti ni tako nedolžna?

Vpliv na moške

Psihiatrinja in seksologinja Sarah Mars pravi, da lahko abstinenca pri moških poveča tveganje za različne bolezni medeničnih organov (prostatitis in druge), vodi pa tudi do težav s fiziološko prekrvitvijo medeničnih organov, kar posledično ustvarja nevarnost vnetja.

Abstiniranje od intimnih odnosov povzroči kopičenje izločkov v prostati, ki se praviloma izločajo skupaj z ejakulacijo. Tekočina, ki »zastaja« v prostati, je ugodna za razvoj različnih mikrobov. Poleg tega lahko seme, ki ni izločeno, vstopi v prostato, kar negativno vpliva na imuniteto in povzroči nastanek številnih zdravstvenih težav. Posledično se pojavijo simptomi vnetja prostate: težave z uriniranjem, nelagodje v sečnici, presredku in druge neprijetne težave.

Dolgotrajna abstinenca je pogosto vzrok za erektilno disfunkcijo. Tri- do štirimesečna abstinenca lahko zmanjša potenco ali negativno vpliva na proces ejakulacije, pa tudi na delovanje endokrinih žlez. Zato se moškim po dolgem obdobju abstinence svetuje, da se osredotočijo na ponovno vzpostavitev ritma spolnega življenja. Ne le da lahko abstinenca negativno vpliva na zdravje moških, pomanjkanje erekcije lahko vodi tudi do pomanjkanja hranilnih snovi v tkivih genitalij in celo do zoženja krvnih žil. Če se te težave ne obravnavajo pravilno, lahko povzročijo slabo potenco.

Vpliv na ženske

Morebitne težave vključujejo šibkost mišic medeničnega dna, kar vodi do napačne poravnave, premika ali prolapsa medeničnih organov. Razlog za to je lahko odsotnost orgazma, kar vodi do krčenja vaginalnih mišic in ohranjanja tonusa. To stanje poslabša abstinenca, ki se pojavi po porodu. Poleg tega lahko pomanjkanje intimnosti spremeni hormonsko sliko in poveča verjetnost težav z menstrualnim ciklom ter bolezni, kot so maternični fibroidi in mastopatija.

Tudi psiha trpi

Pomanjkanje intimnosti lahko vpliva tudi na psihično stanje človeka: njegovo samopodobo, samozavest, željo ... Nekateri ljudje razvijejo tudi strah pred spolnimi stiki. V tem primeru je potrebna pomoč seksologa.

Praviloma ljudje, ki se vzdržijo intimnosti, slabše prenašajo stresne situacije. Obstajajo študije, po katerih naj bi neredno spolno življenje negativno vplivalo na spomin. Natančneje, med spolnim stikom se aktivira hipokampus – del možganov, povezan s spominom in čustvi. Spolnost med drugim pozitivno vpliva na kognitivne funkcije, aktivira proces rasti in razvoja živčnih celic.