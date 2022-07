Ko bolijo mišice

Bolečina v mišicah in tudi sklepih je lahko posledica različnih bolezni in poškodb. Vzroki bolečine ali okorelosti mišic so lahko različni; od neprimernega položaja, neobičajne fizične dejavnosti, ki se je lotimo brez primerne priprave, tudi dolgotrajnega sedenja pred računalnikom, včasih je lahko tudi posledica fibromialgije.

Ohranjajo pokončno držo. FOTO: Viktor Gladkov, Getty Images

Najbolj pogosta je bolečina v mišici predvsem zaradi sodobnega načina življenja, pri katerem gre bodisi za dolgotrajno sedeče delo in preveč mirovanja bodisi za prevelike fizične obremenitve. V večini teh primerov ni tako huda, da bi morali obiskati zdravnika, pravijo fizioterapevti. Navadno nastane zaradi povečanega napora in se v najhujši obliki pojavi nekaj dni pozneje, nato mišica sama poskrbi za regeneracijo in bolečina počasi izgine.

S pravilnim gibanjem in vadbo lahko preprečimo in lajšamo bolečine v mišicah.

Kako si pomagamo?

Pomagamo si lahko s hlajenjem ali gretjem prizadetih mišic; s fizioterapijo, tudi protibolečinskimi zdravili. Je pa zdravnika treba obiskati, ko bolečina ne pojenja, ampak vztraja več kot dva tedna. Pomembno je, da pred začetkom zdravljenja ugotovimo, kaj je vzrok za nastanek bolečine.

Vrste mišic V telesu imamo tri vrste mišic. Skeletne (ali prečno progaste), ki se držijo kosti in skupaj z okostjem tvorijo osnovno zgradbo telesa. Gladke mišice najdemo v mehkih delih telesa, kot so črevesje, mehur ali krvne žile. Te mišice delujejo samodejno, brez naše volje. Tretja vrsta pa je srčna mišica, ki črpa kri po telesu.

Mišice so vrsta vlaken s pomembno vlogo v številnih fizioloških procesih v organizmu, so eden glavnih gradnikov organizma. Imajo več funkcij: med drugim sodelujejo pri kontroli telesne temperature in hidracije, tudi uravnavanju sladkorja v krvi ter omogočajo premikanje tekočin in snovi po telesu. Njihova glavna naloga oziroma sposobnost je, da se raztezajo in krčijo, in prav zaradi tega se lahko gibamo; ohranjajo pokončno držo in utrjujejo sklepe.

Nujna je redna in pravilna vadba. FOTO: Nd3000, Getty Images

Redno gibanje

Skeletne mišice so najbolj opazne v našem telesu, s kostmi jih povezuje močno tkivo, imenovano kita. Ko se skrčijo, potegnejo za seboj kite, te pa kosti. Tako lahko premikamo kosti v našem telesu. Skeletne mišice lahko krčimo zavestno, medtem ko gladkih ne moremo. Ker brez mišične moči ni gibanja, je treba za zdrave in gibljive mišice skrbeti vsak dan. Za zdrave mišice in sklepe lahko največ naredimo prav sami. Pomembno je redno gibanje, predvsem če zaradi narave dela veliko sedimo, prav tako pa moramo svoje zmožnosti upoštevati pri športnih dejavnostih in dvigovanju bremen. Bolečine je možno preprečiti s funkcionalno vadbo, ki vključuje zavestno gibanje, vaje za moč, za stabilizacijo in nežno raztezanje. Pomembna je tudi pravilna priprava telesa na načrtovane športne aktivnosti.