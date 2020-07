Ko boli želodec

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če želodec izloča preveč kisline, to občutimo kot pekočo bolečino v tem predelu.

Izogibamo se mastni, sladki in začinjeni hrani.

Vnetje želodčne sluznice

Zajezimo stres

Pomemben dejavnik tveganja za želodčne težave je stres. Življenje v času epidemije je za večino stresno, zaradi narave dela, skrbi za svojce ali strahu pred izgubo zaposlitve ali česa drugega. Zato je še kako pomembno, pravi Darja Potočnik Benčič, da smo na te težave pozorni, spremenimo prehranjevanje in z drugimi ukrepi poskušamo zmanjšati tveganje. Če želodčne težave kljub temu ne izzvenijo, poiščemo pomoč zdravnika.

Kuhano, ne ocvrto

Pri odpravljanju težav z želodcem je pomembno zdravo prehranjevanje.

Vzrokov za težave z želodcem je več, najpogostejši je čezmerno izločanje želodčne kisline. Ta je potrebna za prebavo hrane. Izloča jo želodec, in če je izločanje povečano, to občutimo kot pekočo bolečino, lahko je prisotno tudi spahovanje, slabost. To bolezen imenujemo dispepsija, pravi specialistka farmacije mag., direktorica Lekarne Ptuj.»Ravnovesje med izločanjem želodčne kisline in potrebami za prebavo hrane se poruši zaradi nepravilne prehrane, če je mastna, sladka, tudi pokvarjena, ali čezmernega hranjenja. Vzrok so lahko tudi gazirane pijače, kava in alkohol. In seveda različne bolezni,« pravi strokovnjakinja.Želodčne težave pogosto povzroča tudi zatekanje vsebine želodca nazaj v požiralnik oziroma gastroezofagealni refluks, katerega posledica je gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB).Zanjo sta značilna siljenje na kašelj in bolečina, pravi sogovornica in dodaja, da se znaki pojavijo po obrokih, v ležečem položaju, tudi pri večjih fizičnih naporih in sklanjanju. Tudi to bolezen ljudje občutimo kot zgago, torej pekočo bolečino za prsnico ali v zgornjem delu trebuha. Zato jih veliko misli, da imajo težave s srcem. Med znaki so tudi slabost, siljenje na bruhanje in hripav glas zaradi vnetja grla.Vzrok za težave z želodcem je velikokrat tudi okužba z bakterijo Helicobacter pylori, pove Potočnik Benčičeva. »Znaki okužbe so zgaga, slab zadah, napihnjenost, slabost, bolečine v zgornjem delu trebuha. Bakterija povzroča vnetje želodčne sluznice, kot posledica lahko nastanejo rane v želodcu in dvanajstniku.« Diagnozo postavijo z gastroskopijo ali z dihalnim testom; okužbo je nujno treba zdraviti, običajno zdravljenje poteka s kombinacijo več zdravil.Okužba z bakterijo Helicobacter pylori je v kar 80 odstotkih kriva za gastritis, vnetje želodčne sluznice. Mnogi posamezniki s kroničnim gastritisom ne kažejo nobenih znakov bolezni, pri drugih pa se pojavijo značilni simptomi, kot so pekoča bolečina v zgornjem delu trebuha, ki se lahko po obroku ojača ali omili, občutek polnosti po zaužitju manjšega obroka, izguba apetita, zmanjšanje telesne teže, slabost in bruhanje (v izbljuvku je lahko kri), krvavo oziroma črno obarvano blato, pojasni sogovornica in še, da so pri hujših oblikah značilne tudi psihične težave, kot so anksioznost, depresija, fobije in motnje spanja.»Brez ustreznega zdravljenja lahko pride do želodčne razjede, posledično so mogoče krvavitve iz želodca, ki so lahko celo smrtno nevarne. Nekatere vrste kroničnega gastritisa povečajo nevarnost za nastanek raka na želodcu.«Pri odpravljanju težav z želodcem je enako kot zdravila pomembno zdravo prehranjevanje. »Izogibamo se hrani, ki je mastna, sladka, močno začinjena. Obroki naj bodo manjši in pogosti. Hrana naj bo kuhana, ne ocvrta ali pečena. Previdno tudi pri sadju in zelenjavi, saj težje prebavljiva hrana obremenjuje želodec,« svetuje Darja Potočnik Benčič.Pomembno je tudi, da zmanjšamo pitje kave, alkoholnih in vseh gaziranih pijač ali se jim popolnoma odpovemo. Niti zelo hladne ali zelo vroče pijače niso primerne, škodi tudi kajenje.