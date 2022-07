Kmalu tabletka, ki podaljša naše življenje na 200 let: kdor to bere ...

Čeprav mnogi ne verjamejo, da bi lahko živeli 200 let in več, znanost poudarja, da lahko človeško življenjsko dobo konkretno podaljša. Dr. Andrew Steele, britanski računalniški biolog in avtor nove knjige o dolgoživosti Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old, je dejal, da ni nobenega biološkega razloga, zakaj ljudje ne bi mogli živeti 200 let.

Meni, da nova tabletka odpravlja t.i 'zombi' celice v telesu, ki so glavni krivec za propadanje tkiv in organov, do česar prihaja s staranjem. Tablete, ki te celice izpirajo iz človeškega telesa, se že testirajo in bi lahko bile na trgu v desetih letih, je prepričan dr. Steele. Po njegovem mnenju ni absolutne meje, koliko časa lahko živimo in prepričan je, da bi lahko nekdo, ki zdaj prebira to besedilo, s pomočjo čarobne tabletke živel 150 let. »Vsakih nekaj let imamo nove študije, ki odkrijejo temeljno omejitev človeške življenjske dobe, vendar vsem manjka en ključni del, in sicer dejstvo, da še nikoli nismo poskušali zdraviti procesa staranja. Ne vidim nobenega fizičnega ali biološkega razloga, zakaj ljudje ne bi mogli živeti do 200 let. Izziv je, ali se lahko biomedicinska znanost dovolj razvije, da bi to omogočila,« zaključuje.