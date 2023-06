Klobčič v glavi: vaja za odvrnitev negativnih misli

Ste nagnjeni k napletanju in poglabljanju slabih negativnih misli? Take črne zgodbice se lahko usidrajo v vaš miselni proces, da jim na koncu še verjamete, opozarja Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig. Z nežnim predizpraševanjem, orodjem kognitivno-vedenjske terapije, se lahko naučite odvrniti negativne misli, preden vas pahnejo v nepotrebne težave, pravi in priporoča vajo, ki jo je zasnovala in jo lahko izvajate vsak dan.

Udobno se namestite nekje, kjer vas ne bo nihče motil. Vzemite pisalo in list papirja. Sprostite se in zadihajte. Z mirnim notranjim glasom si zastavite naslednja vprašanja: Kaj se mi v resnici plete po glavi? Ali je moj strah upravičen ali delam iz muhe slona? Si lahko dopovem, da moj strah ni upravičen? Me bo to motilo tudi čez nekaj mesecev? Lahko te okoliščine vidim tudi v drugi luči? Napišite odgovore. List imejte vedno pri roki, če se spet zapletete v negativne scenarije. Preberite odgovore, ki vam bodo pomagali sprostiti tesnobo.