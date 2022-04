Folna kislina: ključna za nosečnice

Zdaj že vsi vemo, da je dodajanje folne kisline pred zanositvijo in med nosečnostjo izjemno pomembno za razvoj ploda, saj občutno zmanjšuje možnosti za okvare ploda, predvsem napake zaradi nepravilnega zapiranja živčne cevi.

Ženske naj že štiri mesece pred načrtovano nosečnostjo in v prvem trimesečju v prehrano dodajajo 400 mikrogramov folata, ki je na voljo tudi v prehranskih dopolnilih, seveda pa ga je mogoče dovolj zaužiti z uravnoteženo in raznoliko prehrano.

Z raznoliko prehrano ga praviloma zaužijemo dovolj. FOTO: Bit245 Getty Images/istockphoto

Folat pa ni pomemben le za razvoj ploda v nosečnosti, ampak sodeluje v številnih drugih bioloških procesih v telesu, ki vključujejo sintezo aminokislin, delitev celic, nastajanje krvi in normalno delovanje imunskega sistema, pojasnjujejo na portalu prehrana.si. Pomanjkanje te dragocene snovi lahko povzroči številne zdravstvene težave, nikakor pa ne smemo prekoračiti zgornjega dnevnega vnosa folne kisline, to je 1000 mikrogramov.

Priporočen dnevni vnos folata za odraslega je 200 µg, kar dosežemo precej enostavno, na primer z dvema kuhanima špargljema (120 g) in dvema kuhanima brstoma brstičnega ohrovta (42 g). Predstavimo še razliko med izrazoma folat in folna kislina: izraz folat obsega različne kemijsko sorodne snovi z aktivnostjo folne kisline, tako v živilih prisotne folate kot tudi samo folno kislino, ki se jo proizvaja sintetično in dodaja prehranskim dopolnilom ter živilom, pojasnjujejo na portalu prehrana.si.

Za vnos folata skrbimo tudi redno, z uravnoteženo prehrano.

Folna kislina je najbolj stabilna oblika folata in se tudi najučinkoviteje absorbira. Izraza vitamin B9 se po mednarodnih standardih ne uporablja več. Beseda folat izhaja iz latinske besede folium oziroma list, saj so dobri viri številne zelene listnate rastline.

Povečane potrebe po folatu imajo predvsem nosečnice in doječe matere, a tudi sicer raziskave kažejo, da preskrbljenost z njim med prebivalci Slovenije ni optimalna. Pri otrocih in najstnikih so ugotovili le 50 odstotkov priporočenega vnosa, zadovoljivi rezultati so bili le pri odraslih moških. Pomanjkanje se je namreč pokazalo tudi pri ženskah v rodni dobi, kar je seveda lahko zelo tvegano za poznejši razvoj zarodka.

Potrebe po folatu so povečane tudi pri dolgoročnem jemanju nekaterih zdravil.

Potrebe po folatu so povečane pri dolgoročnem jemanju nekaterih zdravil, premalo ga zaužijejo tisti, ki čezmerno uživajo alkohol. Kot rečeno, lahko dodatne potrebe zagotovimo tudi s prehranskimi dopolnili po posvetu s strokovnjakom, za vnos folata pa skrbimo tudi redno, z uravnoteženo prehrano. Veliko ga vsebuje listnata zelenjava pa pomaranče, stročnice, kruh in izdelki iz polnozrnate moke, krompir, meso, jetra, mleko in mlečni izdelki ter jajca.