Ključen je življenjski slog

Vitalno medenično dno

Sposobnost za življenje

Naše telo z leti oslabi: noben telesni organ nima neomejene dobe.

Kaj je pri ohranjanju vitalnosti v zrelih letih, tako pri moških kot ženskah, najpomembnejše: prehrana, gibanje, konjički ali kaj drugega? Za ohranjanje vitalnosti je v vseh življenjskih obdobjih pomembna kombinacija več različnih dejavnikov, pravi, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos.»Seveda je ključen zdrav življenjski slog, torej zadostna količina gibanja, ki naj bo prilagojeno sposobnostim posameznika, in pravilna prehrana. Na voljo je veliko izdelkov, ki pomagajo naši koži pri obnavljanju in tako poskrbijo za bolj vitalen videz. Nujno se je zavedati pogostosti in značilnosti naših razvad ali odvisnosti, saj imajo prav te prej negativne kot pozitivne učinke na naše telo. Ključno je, da ohranjamo socialne stike in smo pozorni, koliko stresa nam povzročajo življenjske situacije okoli nas,« pravi sogovornik.Največja razlika, ki jo je zaznati v vitalnosti med spoloma v zrelih letih, je količina izdelkov, ki jih za nego uporabljajo ženske in moški. Moški veliko manj pozornosti namenijo dodatni negi telesa, medtem ko želijo ženske prav s tem svojo vitalnost še poudariti.Človekovo telo z leti oslabi. Oslabele mišice celotnega telesa lahko vodijo v zmanjšano gibljivost in okretnost na splošno, poleg teh pa govorimo tudi o oslabelih mišicah medeničnega dna, ki lahko marsikomu zaradi težav, ki zaradi tega nastanejo, precej zmanjšajo kakovost življenja.»Posledično lahko to vodi tudi do inkontinence, saj imajo ravno mišice ključno vlogo pri tem. Za vitalno medenično dno poleg prehrane, torej zadostnega vnosa beljakovin, lahko poskrbimo z vadbo. Priporočljive so vaje za aktivacijo medeničnih mišic,« pravi Kenda in ob tem odsvetuje vaje, ki povečajo pritisk znotraj trebušne votline, kot so trebušnjaki, dvigovanje uteži ali zelo intenzivne dejavnosti, kot sta tek ali skakanje. Svetuje, da se vsi, ki imajo tovrstne težave, za primerne vaje in njihovo pravilno izvajanje obrnejo na dobrega in kvalificiranega učitelja.Vitalnost v grobem pomeni sposobnost za življenje … Če je nimamo, se kaj hitro lahko pojavijo težave, tudi bolezni, ki nam grenijo življenje. Poleg že omenjene inkontinence je tukaj še čezmerna telesna teža, ki je pogosto povod za veliko drugih bolezni, opozori sogovornik.»Prav tako lahko oslabljena vitalnost vodi do več padcev, zlomov, zvinov, izgube ravnotežja, slabše gibljivosti, kondicije ali mišične moči. V najslabših primerih lahko pride tudi do diabetesa, možganske kapi, različnih rakavih obolenj, osteoporoze,« pravi Kenda in še enkrat izpostavi, da naše telo z leti oslabi: noben telesni organ nima neomejene življenjske dobe. Počasneje delujeta tudi naš metabolizem in obnova celic. To pomeni, da v zrelih letih celjenje ran ali kakršne koli poškodbe traja dlje. Rešitev je zdrav življenjski slog, pravi Kenda. »Z njim oziroma s posvečanjem vitalnosti lahko določene telesne procese dlje ohranjamo pri močeh.«Pomembno je zavedanje, da naše telo potrebuje veliko pozornosti in da ga nikakor ne smemo zanemariti. S tem se lahko izognemo različnim boleznim ali poškodbam in zdravi uživamo starost življenja.