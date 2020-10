V jeseni in pozimi po napornem dnevu nič ne prija bolj, kot topla kopel. Kako pa si pripraviti takšno, ki bo pripomogla do lepe kože in bo hkrati odpihnila napetost ter zagotovila boljši spanec? Kopel z vsemi temi učinki je poznala že Kleopatra, ki jo je s pridom tudi uporabljala. Kako jo pripraviti? V kad, polno vode, dodajte pol litra polnomastnega mleka, nekaj kapljic eteričnega olja sivke in dve do tri palčke cimeta. Potopite se v obogateno vodo in uživajte v vonju ter učinkih sproščujoče kopeli. Vpliv na lepoto in počutje Mleko zmehča in navlaži kožo, sivka pripomore k sproščanju, cimet pa spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa.

Skratka, številni blagodejni učinki preproste nege v domači kopalnici.