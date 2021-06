Kis in pecilni prašek za lepa stopala

Zadebeljena koža na stopalih ni nič kaj prijetna na pogled. In ker je tu sezona odprte obutve, je dobro poznati načine, s katerimi jo je najlažje odstraniti. Če prisegate na naravne pripomočke, poglejte pet takšnih, ki vas ne bodo razočarali. Limona Limonina lupina je prvi učinkoviti pripomoček za nego stopal. Kislina, ki jo vsebuje, namreč odstranjuje odmrlo kožo. Košček limonine lupine s povojem ali obližem preprosto pritrdite na mesto, kjer je zadebeljena koža najbolj moteča, pustite čez noč, zjutraj olupek odstranite in kožo premažite s kokosovim oljem. Ponavljajte, dokler nadloga ne izgine. Kamilica Zaradi protivnetnega in protibakterijskega delovanja je tudi kamilica učinkovita pri odstranjevanju zadebeljene kože. V umivalnik z vodo položite tri vrečke kamiličnega čaja in v mešanici noge namakajte približno 15 minut. Trdo kožo nato odstranite s strgalom. Pecilni prašek Zaradi teksture je odlična sestavina luščila, hkrati uravnava pH-vrednost kože na stopalih. Prašek zmešajte z vodo in pasto nanesite na stopala. Počakajte 10 minut in mešanico nato odstranite s pomočjo masaže. Splaknite stopala in jih negujte s hranilno kremo. Čebula Tudi čebula pripomore k lepi in mehki koži stopal. Prerežite jo na polovico in z njo dobro natrite stopala. Nato obujte nogavice in pustite učinkovati čez noč. Pri veliki količini zatrdele kože postopek ponavljajte nekaj dni zaporedoma. Jabolčni kis Podobno kot kislina limoninega olupka na trdo kožo deluje tudi kislina jabolčnega kisa. Pred počitkom vanj namočite vato, jo pritrdite na stopala, zjutraj pa jih splaknite in negujte z vlažilno kremo.

