Kihate zaradi prehlada ali korone? Še bolj kužna različica že tu!

Število potrjenih koronavirusnih okužb še naprej upada, prejšnji teden so jih potrdili 3246, kar je 2577 manj kot teden pred tem. Zdravljenje zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih bolnišnic v povprečju potrebovalo 57 bolnikov, kar je 11 manj kot teden pred tem, na intenzivnih oddelkih pa 10 bolnikov, kar je eden manj kot teden pred tem.

Kihate zaradi prehlada ali korone? FOTO: Peopleimages/Getty Images

So pa tudi pri nas potrdili primere podrazličic koronavirusa XBB, tudi različico XBB.1.5 (različica omikrona), ki zlasti intenzivno kroži v ZDA (kjer mu rečejo kraken) in se širi 12 odstotkov hitreje, kot so se druge. Kmalu bi lahko postala prevladujoča, napoveduje Svetovna zdravstvena organizacija (SZO); ta različica je tudi bolj kužna, a za zdaj ni videti, da bi povzročala hujše oblike bolezni ali da bi bila celo bolj smrtonosna, temveč je precej blažja v primerjavi z delto, predhodnico omikrona, obenem miri SZO. Po njihovih navedbah je nova podrazličica koronavirusa XBB.1.5 v Evropi v porastu.

Zaradi trenutnega poznavanja značilnosti različice virusa XBB.1.5 in ravni imunosti slovenskega prebivalstva za zdaj dodatni ukrepi niso potrebni, pri čemer cepljenje proti covidu-19 ostaja ključni ukrep za preprečevanje težjega poteka bolezni, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in še: »Situacijo, vezano na XBB.1.5, bomo pozorno spremljali.«

Prehlad ali korona?

Vprašanje sicer je, kolikšna je stopnja zaščite, ki jo zagotavljajo prebolelost in dosedanja cepiva. Kot sporočajo ameriški strokovnjaki, ki imajo z različico doslej največ izkušenj, cepljenje z dvema odmerkoma zagotavlja dobro zaščito. In tudi če ne, verjetno dobro zaščiti pred hudo boleznijo. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni v poročilu o oceni nevarnosti ocenjuje splošno raven tveganja kot nizko. Tveganje je zmerno do visoko za ranljive posameznike, kot so starejši ter necepljeni in imunsko oslabljeni ljudje. In kakšni so simptomi, se sprašujete?

Kihanje, izcedek iz nosu, glavobol in bolečine v kosteh, utrujenost, bolečine v žrelu. Bolj spominja na prehlad. In kako veste, ali ste zboleli za prehladom ali korono? Ne morete, vsaj brez testa ne, tako domačega kot PCR. Test vam sicer ne bo razkril, ali vas je položil XBB.1.5, boste pa vsaj vedeli, da je kriv koronavirus. V Sloveniji po podatkih NLZOH prevladujeta koronavirusni podrazličici BQ.1 in BA.5.

Intenzivno je kroženje virusov gripe: influence A je bilo 99 %, influence B 1 %. Med virusi influence A je bilo 52,5 % podtipa A(H1N1)pdm09 in 47,5 % A(H3N2). Veliko je tudi akutnih okužb dihal, najvišji ostaja delež rinovirusov (13,5 % testiranih vzorcev). Podobno je drugod po Evropi, kjer je gripa vsesplošno razširjena in njena incidenca visoka: o tej močno nalezljivi bolezni je poročalo 32 držav, 11 je incidenco ocenilo kot nizko, 5 kot srednjo, 11 kot visoko ter pet držav kot zelo visoko, med njimi tudi sosednja Avstrija.

XBB.1.5 je v porastu. FOTO: Getty Images