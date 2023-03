Kdor pred spanjem naredi to, si bo izpolnil željo in dobil odgovor na vprašanje, ki ga muči

Arhimed ni doživel svoje »Eureke!« pred vstopom v kopel, ampak ko je stopil iz nje. Sherlock Holmes je igral šah ali igral violino, ko je želel dobiti odgovore. Edison naj nikoli ne bi zaspal, ne da bi prej postavil vprašanje svoji podzavesti. Albert Einstein, Leonardo da Vinci in Nikola Tesla so bili prav tako znani po tem, da odgovore na vprašanja iščejo v spanju. Med spanjem namreč nastajajo nove sinaptične povezave, stare povezave pa se »čistijo«. To nam lahko omogoči, da vidimo nekatere vzorce in poti tam, kjer jih prej ni bilo.

V življenju se pogosto zgodi, da za nekatere situacije ne uspemo najti prave rešitve, pojavijo se dvomi ali kolebamo glede prave izbire. Včasih preprosto ne vemo, kako ravnati. Če želite preizkusiti nenavadno tehniko iskanja odgovora na vprašanje, ki vas muči, vam lahko pri tem pomaga metoda »Kozarec vode«.

Avtor metode José Silva je zaslovel po vsem svetu zaradi izdelanega kompleksa psiholoških treningov, samopomoči in meditacije, imenovane metoda Silva, katere osnovna sestavina je človeška intuicija.

Silva trdi, da boste z uporabo te tehnike lahko aktivirali »tretje oko« in ga uporabljali v različnih situacijah. S tehniko programirate svojo podzavest, da preprosto rešuje vaše izzive.

Sprva je bila ta tehnika zasnovana tako, da lahko oseba samostojno in hitro najde izhod iz težkih situacij. Sčasoma se je ugotovilo, da se z njim lahko izpolni tudi določena želja. Metoda se je izkazala za posebej učinkovito tudi pri težavah v odnosih.

Tehnika »Kozarec vode«

Preden greste spat, si v kozarec natočite vodo.

Zdaj morate v sebi ali naglas oblikovati svoje vprašanje ali željo. Bodite prepričani, da jo izrazite natančno. Izogibajte se nejasnostim in ne uporabljajte besede »ne«.

Na primer, vprašanje »Zakaj ne najdem denarja za odprtje podjetja?«, ni dobro. Pravilno bi bilo »Kako naj dobim denar za odprtje podjetja?«. To je primer pozitivnega, natančnega in konkretnega vprašanja.

Ali pa »Iščem rešitev za težavo, kako hitro in preprosto prenehati kaditi?«, »Katera je zame najboljša rešitev za nakup stanovanja (avta ...)?«, »Kako hitro in preprosto najdeš službo v tem in tem poklicu?«, »Kako rešiti to in ono situacijo z zakoncem (hčerko, sinom)«, itd.

V roke vzemite kozarec vode, se osredotočite, zaprite oči tako, da zrkla rahlo dvignete navzgor in popijte pol kozarca vode ter si ponavljajte: »To je vse, kar je treba storiti za rešitev moje situacije.«

Preostalo polovico kozarca vode pokrijte in pojdite mirno spat.

Zjutraj popijte preostalo vodo z zaprtimi očmi (zrkla ponovno rahlo dvignite navzgor). Zahvalite se svoji intuiciji, ne glede na to, ali ste odgovor že prejeli ali še ne. Ponovite svoje vprašanje (ne spreminjajte vrstnega reda besed), ki ste ga zastavili prejšnji večer, in pa »To je vse, kar je treba storiti za rešitev moje situacije.«

Bodite potrpežljivi in ​​počakajte nekaj dni, odgovor lahko pride v obliki spontane misli ali situacije, ki vam bo dala namig, v katero smer se morate premakniti. To je lahko klic neke osebe, članek, pesem, knjiga, nepričakovano srečanje ... vse to je lahko ključ do rešitve vaše situacije.

Zakaj je ta tehnika učinkovita?

Voda ima spomin, torej ima sposobnost sprejemanja, pomnjenja in kodiranja informacij, zato je z vodo mogoče vplivati ​​na podzavest. Človeško telo, vključno z možgani, je sestavljeno iz več kot treh četrtin vode.

Voda ne vpliva le na podzavest, ampak tudi na telo, kar dokazujejo številne raziskave. S pomočjo vode se lahko človeško telo pomladi in ozdravi.

José Silva je pojasnil, da ko oseba pije vodo in ima zaprte oči, se dejavnost možganov poveča in zdi se, da možgani poskušajo »izračunati«, kaj ste pogoltnili. Takšna povečana aktivnost utira pot učinkovitemu programiranju.

Silva ugotavlja, da je za vsako novo vprašanje ali željo treba tehniko ponoviti.

Morda ste skeptični glede učinkovitosti te preproste metode, vendar uporabljajo številni ljudje. Poskusite in se o njeni učinkovitosti prepričajte sami.