Kdor pravilno pije, tega zdravje ne zvije

Pa poglejmo na hidracijo nekoliko z druge plati. Odraslo telo vsebuje okoli 60 odstotkov vode in je pravzaprav vodna raztopina, ki je porazdeljena po celicah in med njimi, ter tekočine, ki tečejo po žilah vseh vrst in še najbolj neposredno spominjajo na tekočino. Barva je sicer rdeča, a osnova krvi je še vedno voda.