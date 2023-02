Kdaj ste si nazadnje temeljito očistili popek in ali veste, kako to narediti pravilno?

Popek je eno glavnih mest razmnoževanja bakterij v našem telesu. Veste, kako ga pravilno očistiti? Če mislite, da je umivanje z vodo in milom dovolj, se motite. Morda se boste morali malo bolj potruditi, če želite ta predel telesa res očistiti.

Najprej je pomembno poudariti, da popka nikoli ne čistite z ostrimi predmeti, saj tvegate, da ga resno poškodujete in da pride do okužb. Kot piše portal Women's Health, je vata vedno odlična možnost, zato so za bolj temeljito čiščenje priporočljive palčke za ušesa, namočene v vodo in milnico, a tudi z njimi ravnajte previdno. 10 do 15 minut pred umivanjem si v popek nanesite malo oljčnega ali kokosovega olja, to je namreč fantastična tehnika za pravilno čiščenje popka. Slednje namreč postane veliko lažje, saj olje raztopi umazanijo.

Ko ga umijete, ga dobro posušite. Po mnenju zdravnikov so namreč tople, vlažne gube idealno okolje za razvoj glivic, zato se lahko pojavijo pekoč občutek, rdečina in neprijeten vonj.

Najpomembnejše je, da si popek očistite dovolj pogosto, še posebej, če telovadite ali se prekomerno potite.