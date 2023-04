Kdaj ste najbolj utrujeni in kaj to pomeni

Nekateri se utrujeni že zbujajo drugi se s težavo prebijajo čez popoldanske ure, tretji že pol ure potem, ko se usedejo nanj, zvečer zaspijo na kavču.

To, kdaj je utrujenost najizrazitejša, je odvisno od mnogih dejavnikov, eden od njih je splošno zdravje. Poglejte torej, kaj neizmerna utrujenost v določenem delu dneva pove o vašem.

Jutranja utrujenost

Lahko je posledica slabega spanca, neprimernega ležišča ali dejstva, da ste zvečer prepozno legli k počitku, a če vse to lahko izključite, so vaša jetra najbrž v stiski. Bodite pozorni na prehrano, izogibajte se alkoholu in živilom, ki zastrupljajo telo in ne pretiravajte z večerjo, ta naj bo lahka, sestavljena predvsem iz beljakovin in naj zlasti ne vsebuje sladkorja ter nezdravih maščob.

Popoldanska utrujenost

Nič ni narobe, če si po kosilu lahko privoščite 20 minut počitka, a če ta ne zaleže in ste po njem le še bolj utrujeni, bodite pozorni na prebavo. Popoldanska utrujenost namreč opozarja na težave z njo in na dejstvo, da je glavni dnevni obrok vseboval preveč enostavnih ogljikovih hidratov, ki hitro dvignejo raven energije, ta pa hitro tudi pade in pojavi se izčrpanost.

Večerna utrujenost

Komaj se zvečer usedete na kavč, že dremljete. Če veste, da to ni poledica preveč dinamičnega dneva, je morda v stiski vaše srce oziroma je posredi dejstvo, da ste za večerjo jedli hrano, ki zgoščuje kri in s tem težave povzroča srcu. Zato naj večerje ne bodo pretežke, naj ne vsebujejo žit, temveč raje stročnice in lahke ribe. Hvaležni vam bosta splošno zdravje, zlasti pa srce.