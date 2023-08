Kdaj potrebujemo dodatni vnos kolagena

Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in tvori osnovno strukturo vezivnega tkiva, vključno s kožo, hrustancem, kostmi, kitami in vezmi. V hrustancu ima ključno vlogo pri ohranjanju elastičnosti, trdnosti in odpornosti proti obrabi.

