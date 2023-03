Kdaj je čas, da zaradi nespečnosti poiščemo pomoč? (nasvet strokovnjaka)

Kako vedeti, kdaj je čas, da poiščemo pomoč zaradi nespečnosti?

Pomembno je, da se zavedamo opozorilnih znakov, ki kažejo na resnost težav s spanjem in namigujejo, kdaj je čas, da poiščemo strokovno pomoč.

Na primer, težave s spanjem, ki trajajo daljše časovno obdobje in vplivajo na naše vsakdanje življenje, lahko vodijo do zmanjšanja kakovosti življenja, poslabšajo sposobnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti in nasploh negativno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.je.