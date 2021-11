Kava nam da moč

Vsi smo že slišali za vse zdravstvene blagodati, ki jih prinaša uživanje (črne) kave, a po drugi strani je lahko ta vzrok številnih težav. Kaj je torej res? Nedavna raziskava kaže, da oboje. V metaštudiji, objavljeni v publikaciji The New England Journal of Medicine, so pregledali 95 raziskav, avtorji pa so dognali, da je najbolje popiti do štiri ali pet skodelic na dan oziroma do 400 miligramov kofeina.

Spijemo lahko do štiri skodelice na dan.

Zdi se, da je prednosti pitja kave precej več kot slabosti, rezultati so pokazali, da nam lahko celo pomaga, da živimo dlje. Ko rečemo kava, pomislimo na kofein, a vsebuje še antioksidante in druge aktivne snovi, ki utegnejo ublažiti vnetja in celo zaščititi pred debelostjo, pravijo nutricionisti z medicinske fakultete Univerze Johns Hopkins. Vsebuje tudi nekaj snovi, ki varujejo pred razvojem alzheimerjeve in parkinsonove bolezni, uživanje kave povezujejo z zaščito pred boleznimi jeter, nižanjem tveganja možganske kapi ter diabetesa tipa 2, preprečevalo naj bi nastanek kroničnih bolezni, kot so bolezni srca, tudi tveganje razvoja depresije naj bi bilo nižje, razpoloženje pa boljše.

Povečuje fizične sposobnosti, saj se mišice po pitju kave ne utrudijo tako hitro. Njeno redno uživanje naj bi nižalo tveganje nastanka ledvičnih kamnov, je pokazala nedavna raziskava. Veliko je dokazov, da je kava povezana z nižjim tveganjem prezgodnje smrti, pravijo raziskovalci in še, da gre njene blagodati najverjetneje pripisati polifenolom, rastlinskim snovem z antioksidativnimi lastnostmi.

Kava ima torej veliko pozitivnih učinkov na zdravje, a če pretiravamo z njo, nam lahko škodi. Verjetno ste že kdaj občutili nervozo, ko ste popili več kot pet skodelic, občutek je posledica preveč kofeina: vodi lahko v pospešen utrip srca, visok pritisk, tesnobo in nespečnost. Ti minejo, ko učinek kofeina popusti, zapišemo naj še, da jih ne občutijo vsi enako. Vsakdo sam najbolje ve, koliko kave prenese, če lahko tako zapišemo, da bi iz nje potegnili kar največ brez negativnih posledic. Nekateri je lahko popijejo več, drugi so že po eni skodelici nervozni.

Zmerno uživanje kave je povezano z nižjim tveganjem razvoja bolezni.

Pomembno je tudi, kako jo pripravljamo oziroma kakšno pijemo: če jo imamo radi s smetano, mlekom ali sladkorjem, morda od nje niti ne bo pretiranega zdravstvenega učinka, najbolje je, da pijemo črno, brez dodatkov. A seveda se glede zdravja ne zanašamo le na kavo, ta naj bo le dodatek siceršnjemu zdravemu in uravnoteženemu načinu prehranjevanja, telesni dejavnosti in vzdrževanju zdrave telesne teže.