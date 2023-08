Katero sadje in zelenjavo najbolj špricajo? Ti rezultati vas utegnejo presenetiti

Ameriška neodvisna okoljsko-zdravstvena organizacija Environmental Working Group (EWG) v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo vsako leto analizira sadje in zelenjavo v želji, da bi ugotovilo, katere vrste so najbolj onesnažene s pesticidi. Pri tem živila obdelajo na način, kot to počno potrošniki – olupijo jih, umijejo ali ostrgajo. Letos so testirali 46.569 primerkov sadja in zelenjave na prisotnost 251 različnih pesticidov. Čeprav gre za test, ki drži predvsem za ZDA, pa je informacija o tem, pri kateri vrsti sadja in zelenjave se pesticidi najbolj uporabljajo, vendarle koristna tudi za domače potrošnike.

Ogrožajo zdravje

»Pesticidi so že po zasnovi strupeni. Namenjeni so škodovanju živim organizmom in ta inherentna strupenost vpliva na zdravje otrok, vključno s potencialnim tveganjem za hormonsko disfunkcijo, raka, in povzroča škodo razvijajočim se možganom in živčnemu sistemu,« poudarja Jane Houlihan, nekdanja višja podpredsednica raziskovalnega oddelka pri EWG, danes direktorica raziskovalnega oddelka pri Healthy Babies, Bright Futures, kjer se posvečajo zmanjševanju izpostavljenosti dojenčkov nevrotoksičnim kemikalijam.

Največ pesticidov so našli v jagodah in špinači.

Izpostavljenost pesticidom je še posebno škodljiva med nosečnostjo in v otroštvu, poudarjajo strokovnjaki z Ameriške akademije za pediatrijo. Pesticide med nosečnostjo povezujejo s povečanim tveganjem za prirojene napake, nizko porodno težo in celo odmrtje ploda, izpostavljenost v otroštvu pa z motnjami pozornosti in težavami pri učenju, tudi z rakom.

Dvanajst umazanih

Enako kot leta 2022 tudi letos po količini pesticidov prednjačijo jagode in špinača. Sledijo navadni in kodrolistni ohrovt ter gorčični listi, ki jih pri nas v kulinariki redkeje uporabljamo. Med t. i. umazano dvanajsterico so po vrstnem redu od najbolj do najmanj onesnaženih še breskve, hruške, nektarine, jabolka, grozdje, paprika, feferoni in češnje. Na enajstem mestu so borovnice, sadež, ki ga nutricionisti radi svetujejo kot del zdrave prehrane, saj ima ogromno antioksidantov. Dvanajsto mesto zaseda stročji fižol. Strokovnjaki so v 12 vrstah sadja in zelenjave odkrili 210 različnih pesticidov. Največ, kar 103, v gorčičnih listih, malce manj, 101, pa na paprikah in feferonih. Nekatero sadje in zelenjava je bilo pozitivno na pesticide, ki jih je Agencija za varstvo okolja ZDA že zdavnaj prepovedala.

Avokado zaseda prvo mesto na lestvici najčistejših. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Čistih petnajst

Pri skoraj 65 odstotkov sadja in zelenjave, ki so ga analizirali in uvrstili med čiste, niso zaznali nobenih pesticidov. Prvo mesto na lestvici najčistejših pripada tako kot lani avokadu. Sledijo mu sladka koruza, ananas, čebula, papaja, zamrznjen grah, beluši, melona, kivi, zelje, gobe, mango, sladek krompir, lubenica in korenje.