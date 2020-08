Katere maske so najboljše

Obvezne so v zaprtih prostorih in na javnem prevozu. FOTO: Mihalec/Getty Images

Za zelo učinkovite so se izkazale tudi kirurške troslojne in dvoslojne bombažne.

Nova normalnost ni le vzdrževanje distance, temveč tudi nošnja mask. Vse dokler ne bodo znanstveniki našli cepiva proti koronavirusu in zdravila zanj (ali dokler virus ne bo izginil), se bomo pač morali držati priporočil. Maske so v Sloveniji obvezne v zaprtih prostorih, tudi na javnem prevozu jih moramo nositi. Ponekod jih, da bi zajezili širjenje koronavirusne bolezni, nosijo tudi zunaj.A vse maske ne pomenijo enake zaščite, zato so se znanstveniki z univerze Duke odločili raziskati, katera vrsta je najboljša, katera nas najbolje ščiti. Testirali so 14 mask, od profesionalnih N95, ki jih nosijo zdravstveni delavci, pa do bombažnih rutic.Znanstveniki so uporabili metodo, ki vključuje laserske žarke in pametni telefon ter črno škatlico. Navpično širjenje laserskega žarka je ustvarilo tanek pas svetlobe, ki je pronicala skozi odprtine škatle na levi in ​​desni strani. Spredaj je bila odprtina, skozi katero so govorili sodelujoči v preizkusu. Na zadnji strani je bil pametni telefon oziroma njegova kamera, da je posnela svetlobo, ki se je razpršila v vseh smereh, ko je človek govoril. Po eksperimentu je računalniški algoritem seštel posnete kapljice, ki jih je prepustila maska. Najprej so posneli govor brez maske, potem še z njo. Vsako so testirali desetkrat.Glede na izsledke raziskave največjo zaščito dajejo maske N95, prepustile niso skoraj nič kapljic, za zelo učinkovite so se izkazale tudi kirurške troslojne in dvoslojne bombažne. Testirali so še nekaj enoslojnih bombažnih mask in maske N95 z ventili, ki pa so se v primerjavi s tistimi brez ventilov izkazale za manj učinkovite. Ventil namreč omogoča pretok zraka, kar pomeni, da lahko pride skozi masko več kapljic. Najslabše so se odrezale maske, ki jih pogosto nosijo tekači, pravzaprav jih nosijo okoli vratu, potem pa potegnejo čez usta in nos kot masko; ne le, da ne nižajo števila kapljic, vrsta materiala (ki je zelo tanek, še tanjši postane, ko ga raztegnemo čez obraz) večje kapljice razbija v več manjših, ki se laže širijo po zraku in tam dlje ostanejo. Uporaba take maske je kontraproduktivna, pravijo raziskovalci in še: »Ideja bolje nekaj kot nič morda ni pravilna.«In še: »Če niste vedeli, da tudi z govorom razširjamo virus, zdaj veste.«