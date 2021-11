Kašelj lahko traja zelo dolgo

Kašelj je obrambni mehanizem našega telesa, ki se sproži, ko nekaj vzdraži naše dihalne poti. To se lahko zgodi zaradi prahu, plinov ali kemikalij, lahko pa tudi zaradi infekcij, dehidracije ali pa čustvene stiske. Vsekakor je treba o kašlju, ki traja dalj časa, poročati zdravniku.

Več vrst

»Ko kašljamo, se iz naših pljuč izloči odvečna sluz, ki lahko vsebuje dražilne delce ali mikroorganizme infekcije. Čeprav kašljamo tudi, ko smo zdravi, saj tako očistimo grlo in dihalne poti, je lahko kašelj, ki traja dlje, znanilec določene bolezni,« pojasnjuje Irena Kumelj, dr. med., spec. pediatrije iz Medicinskega centra Barsos. »Če se pojavi pri otrocih, moramo biti pozorni na dodatne znake, ki ga spremljajo. Da je spremljevalec bolezni, opozarjajo: težave pri požiranju ali povečano slinjenje, povišana telesna temperatura, pospešeno dihanje, dehidriranost in zaspanost, bolečina v prsih ali ušesih in rumen, zelen, rjav ali krvav izmeček. Dejstvo je, da je kašelj eden od najpogostejših simptomov pljučne bolezni. Če traja dlje kot tri tedne, nujno obiščite zdravnika. Ko je prisoten pri dojenčkih, mlajših od šestih mesecev, je nujno posvetovanje s specialistom.« Vsi smo verjetno že kdaj izkusili trdovraten kašelj; ta lahko ob prehladnem obolenju traja celo štiri tedne, a če se otrok ob tem počuti dobro, je brez povišane telesne temperature, normalno jé in je živahen kot običajno, podaljšani kašelj ni razlog za skrb, nadaljuje sogovornica: »V zimskem času so okužbe dihal zelo pogoste, tako da se obdobja kašlja vlečejo precej dolgo. Pediatra je treba obiskati, če se pojavlja še oteženo dihanje, ki se pri majhnem otroku kaže z ugrezanjem medrebrnih prostorov, jamice na vratu, dvigovanjem trebuščka in pospešenim dihanjem, ali če povišana telesna temperatura vztraja več kot pet dni. Zdravnika je treba obiskati tudi, če se dolgotrajni kašelj pojavlja ob odsotnosti respiratornih znakov. V tem primeru je lahko vzrok kroničnega kašlja astma.«

Suh zrak v slabo prezračenih prostorih draži našo sluznico, kar lahko težave s kašljem samo še poslabša.

Pogosto nam ne pusti spati. FOTO: Andrey Sayfutdinov/Getty Images

Poznamo več vrst kašlja. Pri suhem ne izkašljujemo sluzi, zato tega blažimo s sredstvi za umirjanje sluznice. Ko nas napade moker kašelj, pa izkašljujemo tudi sluz, kar pomeni, da potrebujemo pripravke, ki nam bodo olajšali izkašljevanje. Govorimo lahko tudi o kratkotrajnem oziroma akutnem kašlju, ki traja do tri tedne, ali o dolgotrajnem oziroma kroničnem kašlju, ki traja več kot osem tednov. »Za pravilno odpravo kašlja moramo najprej ugotoviti, katera vrsta nas muči. Pri suhem je pomembno, da poskrbimo za stalen vnos čim več tekočine, saj bomo tako navlažili sluznico, zmanjšali njeno draženje in s tem pomirili kašelj. Pomagamo si lahko tudi z vdihovanjem vodne pare, v večini pa ga ne zdravimo z zdravili, razen če je močan in moteč. Takrat potrebujemo zdravila za pomiritev ali zdravilne rastline v obliki čajev. Najbolj priporočljive so ozkolistni trpotec, gozdni slezenovec, navadni slez, islandski lišaj. Za moker kašelj uporabimo zdravila za izkašljevanje, saj redčijo sluz. Pri tej vrsti kašlja so od zdravilnih rastlin najbolj učinkovite materina dušica, jeglič, golostebelni sladki koren in bršljan, ki jih lahko najdemo v obliki zdravilnih čajev, sirupov ali tablet,« pojasnjuje pediatrinja in sklene, da lahko na potek kašlja vpliva tudi bivalno okolje: »Suh zrak v slabo prezračenih prostorih draži našo sluznico, kar lahko težave samo še poslabša. Svetujem uporabo vlažilnikov zraka, lahko pa izberete tudi alternativne metode, kot so sušenje mokrega perila na radiatorjih, več sobnih rastlin, namizna fontana …«