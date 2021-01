Kašelj je najbolj kužen na začetku

Največkrat se pojavi ob prehladnem obolenju. FOTO: Famveld/Getty Images

Spremljevalec bolezni

Zdravnika je treba obiskati, če se dolgotrajni kašelj pojavlja ob odsotnosti respiratornih znakov.

Kako ukrepati? Kašelj je nadležen, pogosto nam krati spanec, a vsaka oblika zahteva svojo obravnavo, poudarja sogovornica: »Za njegovo pravilno odpravo moramo najprej ugotoviti, katera vrsta kašlja nas muči. Če je suh, poskrbimo za stalen vnos čim večje količine tekočin, saj bomo tako navlažili sluznico, zmanjšali njeno draženje in s tem pomirili kašelj. Pomagamo si lahko tudi z vdihovanjem vodne pare, v večini ga ne zdravimo z zdravili, razen če je močan in moteč. Takrat potrebujemo zdravila za pomiritev ali zdravilne rastline v obliki čajev. Najbolj priporočljive so ozkolistni trpotec, gozdni slezenovec, navadni slez, islandski lišaj. Za moker kašelj uporabimo zdravila za izkašljevanje, saj redčijo sluz. Pri tej vrsti so od zdravilnih rastlin najbolj učinkovite materina dušica, jeglič, golostebelni sladki koren in bršljan, ki jih lahko najdemo v obliki zdravilnih čajev, sirupov ali tablet.«

Kašljamo lahko tudi takrat, ko smo zdravi, saj tako očistimo grlo in dihalne poti, a kašelj, ki traja dalj časa, je vendarle lahko znanilec bolezni. Opišemo ga lahko kot obrambni mehanizem telesa, ki se sproži, ko nekaj vzdraži dihalne poti, denimo prah, plini, kemikalije, lahko pa je tudi posledica dehidracije, čustvene stiske ali infekcije, pojasnjuje, dr. med., spec. pediatrije iz Medicinskega centra Barsos.Poznamo suh (neproduktivni) in moker (produktivni) kašelj, pove sogovornica: »Suh pomeni, da ne izkašljujemo sluzi. Pomembno je, da za njegovo blaženje uporabimo nekaj za umirjanje sluznice. Ko nas napade moker kašelj, izkašljujemo tudi sluz, kar pomeni, da potrebujemo pripravke, ki nam bodo olajšali izkašljevanje. Govorimo lahko tudi o kratkotrajnem oziroma akutnem kašlju, ki traja do tri tedne, ali o dolgotrajnem oziroma kroničnem, ki traja več kot osem tednov.«Kašelj je zelo pogost, predvsem zimski pojav, pogosto pa smo v dvomih, kdaj poiskati pomoč, predvsem pri otroku. Pediatrinja odgovarja, da lahko ob prehladnem obolenju traja celo štiri tedne, a če se otrok ob tem počuti dobro, je brez povišane telesne temperature, normalno jé in je normalno živahen, ni vzroka za skrb: »V zimskem času so okužbe dihal zelo pogoste, tako da se obdobja kašlja vlečejo precej dolgo. Pediatra je treba obiskati, če se pojavlja tudi oteženo dihanje, ki se pri majhnem otroku kaže z ugrezanjem medrebrnih prostorov, jamice na vratu, dvigovanjem trebuščka in pospešenim dihanjem, ali če povišana telesna temperatura vztraja več kot pet dni.Zdravnika je treba obiskati tudi, če se dolgotrajni kašelj pojavlja ob odsotnosti respiratornih znakov. V tem primeru je lahko vzrok astma.« Kašelj ima v večini bolezni vlogo spremljevalca. Naše telo je zaradi zmanjšanja odpornosti občutljivejše za kakršne koli bakterije ali viruse: »To pomeni, da je lahko vsak manjši dražilni delec, ki ga ob normalni telesni odpornosti ne bi zaznali, povzročitelj kašlja. Dejstvo je, da se naše telo različno odziva na bolezni, torej je lahko pri nekom, ki je okužen s covidom-19, kašelj le simptom ali pa stalni sopotnik bolezni. Enako lahko rečemo za njegovo prisotnost v primeru sezonskih obolenj.«Kašelj je najbolj kužen v začetni fazi, torej takoj, ko se pojavi: »Če gre za hujšo obliko, kot je recimo oslovski, je bolnik kužen od pojava kataralnih znakov (solzenje, nahod, vročina) in še naslednjih 21 dni, če prej ne prejme zdravila. Če je bolnik deležen antibiotičnega zdravljenja, je njegova kužnost po 48 urah nična.«Kot rečeno, pa je najpomembnejše spremljati morebitne druge znake ob kašlju, če se ta pojavi pri otrocih, še sklene Kumljeva: »Pogosti simptomi, ki kažejo na to, da je kašelj simptom ali spremljevalec bolezni, so: težave pri požiranju ali povečano slinjenje, povišana telesna temperatura, pospešeno dihanje, dehidriranost in zaspanost, bolečina v prsih ali ušesih in rumen, zelen, rjav ali krvav izmeček. Pomembno je opozoriti še, da je občasno kašljanje normalno za vse ljudi, le pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev, gre za neobičajen simptom, zato je nujno posvetovanje s specialistom.«