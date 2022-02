Ste vedeli, da kašelj čisti dihalne poti?

Kašelj je normalen pojav, ko smo zdravi. Takrat povprečno čez dan zakašljamo od enkrat do dvakrat na uro, da očistimo dihala, očistimo grlo in preprečimo vstop hrane ali tekočine v dihalne poti in pljuča. Da je nekaj narobe, kaže pogostejši in dolgotrajnejši kašelj, ki je moteč in obremenjujoč in je lahko znak bolezni.

Pripravki iz janeža lajšajo izkašljevanje. FOTO: Furtseff/Getty Images

Je pogost spremljevalec, ko zbolimo za prehladom, gripo ali drugimi boleznimi dihal. Običajno se najprej pojavi suh in dražeč kašelj, sledi mu moker ali produktiven, pri katerem izkašljujemo sluz ali izmeček. Če ta traja do tri tedne, govorimo o kratkotrajnem oziroma akutnem kašlju, če traja več kot osem tednov, pa o kroničnem.

Za kratkotrajni suhi kašelj so najpogostejši vzroki akutne okužbe dihal, ki jih v glavnem povzročajo virusi in bakterije. Številni drugi vzroki so kronične okužbe dihal, kronično vnetje nosnih in obnosnih votlin, pri katerih sluz zateka v žrelo, kronični bronhitis, bolezni žrela in grla, prepone, osrčnika in pljučne mrene, astma, bolezni pljučnega tkiva, rak pljuč, zatekanje želodčne kisline v požiralnik (GERB), srčno popuščanje, tujki v dihalih. Lahko ga povzročajo tudi nekatera zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Precej pogost vzrok za kronični kašelj je kajenje, lahko pa je tudi psihogenega izvora, kar pomeni, da je brez telesnega vzroka in so vzrok zanj psihološke težave.

Kašljanje oz. predvsem izkašljevanje lahko precej izčrpa. Prva pomoč pri tem je lahko janež, saj pripravki iz te rastline olajšujejo izkašljevanje. Uporabljajo ga zlasti v pripravkih za zdravljenje produktivnega kašlja, pri katerem se izloča gosta sluz. Janež najdemo v pripravkih za blaženje bronhitisa, oslovskega kašlja in emfizema. Učinkovita sta tudi kumina in komarček, a ima prvi najboljši okus, zato je tudi najbolj priljubljen.

Pri kašlju s sluzjo pijemo vroč timijanov, ajbišev, lučnikov ali ožepkov čaj, pri suhem pa čaj iz listov pljučnika.

Najbolje učinkuje zmes vseh treh zdravilnih rastlin, pravi prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., s farmacevtske fakultete, ki, kot pravi, predstavlja ubrano kombinacijo učinkovitosti in prijetnega okusa. Čaj za pomoč pri izkašljevanju pripravimo takole: sesekljamo ali zdrobimo enake dele plodov janeža, kumine in komarčka, da dobimo približno zvrhano čajno žličko vseh plodov skupaj. Prelijemo s 3 decilitri vrele vode. Poparek odcedimo po desetih minutah. Tako pripravljen čaj pijemo od dvakrat do petkrat na dan.