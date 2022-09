Karambola, zdravilni sadež, ki ga morate poskusiti, in kako ga pripravimo

Zagotovo ste v trgovinah že videli posebni, zlato rumeni zvezdasti sadež, ki sliši na ime karambola. Pa ste ga tudi poskusili? Karambola ni samo eksotično intrigantna, ampak je tudi izredno zdrava in kot naročena za pozne poletne dni. Njeno meso je hrustljavo in sočno in nas opazno poživi in osveži. Ker vsebuje pravo bogastvo vitamina C, karambola v nekaterih predelih sveta uspešno zamenjuje limono v vseh njenih vlogah. Tudi okus je podobno kiselkast.

Preberite več na Onaplus.si.