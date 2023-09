Kar četrtina mladih pri prvem spolnem odnosu ne uporabi zaščite

Vsaka mora zase izbrati najprimernejšo možnost, pri tem pa upoštevati različne dejavnike tveganja in seveda svoja lastna pričakovanja. Mlada ženska naj bi zato ginekologa prvič obiskala že pred prvim spolnim odnosom in se z njim pogovorila o najustreznejših možnostih zaščite, poudarjajo strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu kontracepcije, ki letos poteka pod geslom Moč izbire. Ženske tako ne smejo pozabiti, da imajo pravico do načrtovanja družine in s tem tudi nadzora nad svojim življenjem ter zdravjem.

Izbira varne in primerne zaščite je izrednega pomena za žensko počutje in reproduktivno zdravje, a temu še vedno ne posvečamo dovolj pozornosti. V Sloveniji sicer čedalje več, in tudi ozaveščenost o pasteh spolnosti je med mladimi čedalje večja, a še vedno ne optimalna. Podatki namreč kažejo, da kar četrtina mladih pri prvem spolnem odnosu ne uporabi nobene zaščite, pri izbiri te pa se osredotočajo predvsem na preprečevanje neželene nosečnosti, manj na nevarnost spolno prenosljivih okužb.

Mlade ženske naj pred prvim spolnim odnosom obiščejo ginekologa. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Pogovori o varni in odgovorni spolnosti bi tako morali biti še pogostejši, tako tudi spodbude k cepljenju proti HPV, ki je tako za dečke kot deklice brezplačno na voljo na sistematskem pregledu v šestem razredu osnovne šole. Ne pozabimo niti, da je pandemija covida-19 številne ženske in dekleta po svetu pahnila v hudo stisko ter jih prikrajšala za dostop do zaščite, strah pred spolnim nasiljem je marsikje del vsakdanjika, število neželenih nosečnosti je mnogo previsoko.

Svetovna zdravstvena organizacija spodbuja k izobraževanju na področju reproduktivnega zdravja žensk in ozaveščanju o spolnosti.

Abstinenca, zvestoba, kondom

Poznamo več oblik oziroma vrst kontracepcije, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, razlikujejo pa se po obliki jemanja in učinkovanju. Največ žensk še vedno seže po hormonski, ki poleg preprečevanja zanositve ugodno vpliva na menstrualni ciklus.

Pogosteje uporabljeni so tudi maternični vložek, barierna kontracepcija, sterilizacija, prekinjeni odnos in laktacijska amenoreja oziroma dojenje. Nujna kontracepcija oziroma t. i. jutranja tabletka naj bo le izhod v sili, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da le kondom zanesljivo varuje tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi. Zato je smiselno upoštevati pravilo ABC: abstinenca, bodi zvest(a) in kondom (ang. condom), pri čemer stroka spodbuja uporabo kombinacije kondoma z drugo zanesljivo obliko kontracepcije.

Naj bo vsaka nosečnost zaželena! FOTO: Dragana991/Getty Images

Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem dnevu spodbuja k izobraževanju na področju reproduktivnega zdravja žensk in ozaveščanju o spolnosti, ki sta mogočni orožji v boju proti neželeni nosečnosti in spolno prenosljivim boleznim, zato poudarjajo, da Moč izbire ni le letošnje geslo, ampak poziv k akciji za zagotovitev dviga kakovosti življenja, spolne enakopravnosti, zdravja žensk in uresničevanja življenjskih ciljev. Da bi bila vsaka nosečnost zaželena.