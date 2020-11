Kar 8 od 10 Slovencev ga to zimo nima dovolj!

Vaš imunski sistem je odvisen od njega

Kako veste, da niste zadostno preskrbljeni?

Skrbno preberite trditve in se vprašajte, katere veljajo za vas :

: Ali veliko zbolevate (ujamete vsak prehlad, virozo in gripo)?

(ujamete vsak prehlad, virozo in gripo)? Ste pogosto utrujeni ali malodušni , brez pravega razloga?

, brez pravega razloga? Imate občasne bolečine v mišicah ali kosteh ?

? Končujete delo po 16. uri , ko je sonce že šibko?

, ko je sonce že šibko? Na prostem preživljate samo po nekaj ur med vikendi ?

? Imate nekaj kilogramov preveč ? (Maščobne celice namreč zadržujejo vitamin D – tako ga je telesu na voljo manj.)

? (Maščobne celice namreč zadržujejo vitamin D – tako ga je telesu na voljo manj.) Ste starejši od 50 let?

Skrivnosti vitamina D

Prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema .

. Pomaga ohranjati normalno delovanje mišic .

. Podpira zdravje kosti in zob .

. Pripomore k normalni absorpciji in uporabi kalcija in fosforja .

in uporabi . Podpira normalno delitev celic.

Zdaj je pravi čas za ukrepanje

Vitamin D3 4000 IU iz Sensilaba vsebuje 4000 enot (100 μg) vitamina D3, kar bo zagotovo pokrilo vaše dnevne potrebe po vitaminu D. Izdelek je narejen v Sloveniji, ne vsebuje umetnih barvil in je na voljo v majhnih kapsulah, ki so enostavne za zaužitje.



Pri Sensilabu smo za bralce članka pripravili ekskluzivno ponudbo! Šestmesečni paket lahko zdaj naročite za samo 24,99 €. Izkoristite izjemno priložnost in si še danes priskrbite sončni vitamin zase in za svoje najdražje. Naročite ga tukaj. vsebuje 4000 enot () vitamina D3, kar bo zagotovo pokrilo vaše dnevne potrebe po vitaminu D. Izdelek je narejen v Sloveniji, ne vsebuje umetnih barvil in je na voljo v majhnih kapsulah, ki so enostavne za zaužitje.Pri Sensilabu smo za bralce članka pripravili ekskluzivno ponudbo!lahko zdaj naročite za. Izkoristite izjemno priložnost in si še danes priskrbite sončni vitamin zase in za svoje najdražje. Naročite ga

Vir: Hossein-nezhad A, Holick MF. Vitamin D for health: a global perspective. Mayo Clin Proc. 2013;88(7):720-755. doi:10.1016/j.mayocp.2013.05.011*Hribar, M., Hristov, H., Gregorič, M. et al. Nutrihealth Study: Seasonal Variation in Vitamin D Status Among the Slovenian Adult and Elderly Population. Nutrients. 2020;12(6):1838. Objavljeno 19. junija 2020. doi:10.3390/nu12061838