Kalcinacijo lahko odpravimo, pogosta je v rami

Kalcij igra pomembno vlogo pri številnih procesih v telesu, skrbi za nemoteno prevajanje impulzov po živcih, odgovoren je za mišično krčenje, delovanje srca, strjevanje krvi in za splošno celično ravnovesje. Večje težave nastanejo, ko prihaja do odlaganja oziroma kopičenja kalcija na sklepe in tudi žilne stene, precej pogosto v predelu ramena, kolkov in pete. Takrat govorimo o kalcinaciji.

Kalcinacija rame je precej pogosta, številni dolgo trpijo močno bolečino, ki je najbolj izrazita ob dvigovanju roke, zapenjanju varnostnega pasu, dvigovanju težjih bremen. Kot pravi specialistka radiologinja Irena Žnideršič, dr. med., iz Diagnostičnega centra Bled, gre za nalaganje kristalov kalcijevega hidroksiapatita v tetivah mišic ramenskega obroča, najpogosteje v supraspinatni mišici.

Ultrazvočna preiskava je bolj primerna za diagnostiko kot rentgensko slikanje. FOTO: Romaset/Getty Images

Pojavi se pri ljudeh, ki so k temu nagnjeni, in sicer na predelu tetive, ki je bila predhodno nekoliko poškodovana. Zaradi spremembe strukture je del tetive bolj dovzeten za kopičenje kalcija, kar se dogaja predvsem takrat, ko je tetiva slabše prekrvljena, je dlje v prisilni drži ali na hladnem. Proces lahko poteka več let brez bolečine, pri večjih kalcinacijah se lahko najprej pojavi le omejena gibljivost rame. Bolečina nastopi šele po začetku razpadanja kalcinacije.

Nujna hitra diagnoza

Gre za izrazito bolečino, ki omejuje gibljivost rame in roke ter povzroča dolgotrajno delovno nezmožnost, pravi sogovornica. »Pogosto je moten spanec, saj je bolečina v ležečem položaju močnejša kot v stoječem. Zaradi nje pacienti roke skoraj ne premaknejo, ne morejo se obleči in postanejo odvisni od pomoči drugih, večino noči presedijo in so zaradi neprespanosti popolnoma brez energije.«

Pomembno je, da kalcinacijo v rami čim prej diagnosticiramo. »Bistvena je značilna klinična slika: v rami se na novo začne pojavljati bolečina na tipičnem mestu, kjer je kalcinacija, nato bolečina izžareva navzdol proti komolcu in ob strani v zgornji del nadlahti. V začetnih fazah prikažemo večjo kalcinacijo z rentgenskim slikanjem rame ali z ultrazvočno preiskavo. Če bolečina traja dlje, z omenjenimi preiskavami prikažemo več manjših kalcinacij na različnih mestih v rami.

Učinkovita metoda je ultrazvočno vodena punkcija.

Ultrazvočna preiskava je za diagnostiko bolj primerna od rentgenskega slikanja, saj z njo natančno prikažemo lego kalcinacije in dodatne spremembe ob njej, ki pokažejo stopnjo vnetja v tetivi in v priležni burzi. Pri lokalizaciji bolečine se med ultrazvočno preiskavo rame lažje odločimo, ali so mogoči tudi drugi vzroki bolečine, in tako predlagamo dodatne ustrezne preiskave,« pojasni specialistka radiologinja.

Učinkovita pomoč

Ultrazvočno vodena punkcija je ena bolj prijaznih in učinkovitih metod za odpravljanje kalcinacije v rami, bolj od drugih metod, kot sta na primer fizioterapevtska z udarnimi valovi ali kirurški poseg. Pomembno je, da pridemo še v začetni fazi bolečine, ko je kalcinacija še na enem mestu in je velika vsaj 8 mm, pravi Žnideršičeva.

Bolečina pri kalcinaciji rame omejuje gibljivost rame in roke ter povzroča dolgotrajno delovno nezmožnost.

»Takšno stanje je idealno za ultrazvočno vodeno izpiranje, saj se lahko odstrani največji delež kalcija, nato pa se za vzpostavitev normalnega gibanja mišic nadaljuje z ustrezno fizioterapijo.« Omenjen poseg je namenjen tistim, ki so zaradi kalcinacije v rami začutili nenadno izrazito in nepojemajočo bolečino, neodzivno ali slabo odzivno na protibolečinske tablete. Za kalcinate, manjše od 8 mm, sogovornica priporoča terapijo z udarnimi valovi, nato pa še ustrezne fizioterapevtske metode, kot so visokoenergetska laserska terapija, manualna terapija, kinezioterapija ali gibalna terapija. Za uspešno dokončno ozdravitev je pomembno ustrezno zdraviti tudi mehka tkiva okoli lopatice ter ramenskega obroča.