Kakšna je pa vaša odpornost?

Izogibajmo se stresu, naspimo se in se nasmejmo!

Znak za preplah?

Vitaminov, mineralov, vlaknin in probiotikov v prehrani ne sme primanjkovati. FOTO: Tbralnina/Getty Images

Dolgotrajno pomanjkanje energije morda ni le posledica slabše odpornosti.

Še nobeno zimo doslej nismo toliko pozornosti posvečali odpornosti, strah pred okužbo z novim koronavirusom in pred dobro znanimi sezonskimi obolenji je v tokratni sezoni izjemen. Kot kažejo podatki, smo v minulih mesecih odšteli pravo premoženje za različna prehranska dopolnila, mnogi so se izurili v pripravi zdravih krepčilnih napitkov, vsi se zavedamo pomena rekreacije. Včasih pa tudi vsi ukrepi, pa naj bodo še tako temeljiti, niso dovolj učinkoviti in odpornost nas vendarle pusti na cedilu ter odpre vrata najrazličnejšim tegobam in okužbam.Eden od pomembnih opozorilnih znakov, ki ga ne gre spregledati, je utrujenost. Če za to najdemo neposreden vzrok, denimo obilica dela v zadnjem času ali druge naporne dejavnosti, nam ni treba pretirano skrbeti, če pa nenehno čutimo izčrpanost, smo hitro zadihani, nam primanjkuje energije, pri tem pa smo še nejevoljni, je skrajni čas, da ukrepamo. Posvet z zdravnikom prav tako ni odveč, saj je lahko v ozadju bolezen, kot je sladkorna, lahko nam nagaja tudi ščitnica. Počasnejše celjenje ran je prav tako lahko posledica padca odpornosti, največkrat je v ozadju pomanjkanje cinka, ki spodbuja celično prenovo. Tudi tu je treba pomisliti na resnejše obolenje, če težave vztrajajo, in obiskati zdravnika. Na slabšo odpornost nas zelo rade opozorijo virusne okužbe: če so te zelo pogoste, sploh če nas več kot enkrat doleti gripa, vmes pa spremlja herpes, da ne govorimo o nenehnem kašljanju in kihanju ter vnetem žrelu, je jasno, da imunski sistem potrebuje več pozornosti, verjetno tudi zdravnikovo. Enako je pri bakterijskih okužbah, ki zahtevajo antibiotično zdravljenje: če se pojavljajo večkrat na zimo, naše telo nedvomno potrebuje spremembe.A tudi zdravnik ne bo mogel zavihteti čudežne paličice in rešiti vseh naših težav, na vrhu seznama prioritet je zanesljivo naše lastno prizadevanje. Nujno se je v največjem loku izogibati stresnim okoliščinam tako na delovnem mestu kot tudi doma, naša prehrana mora temeljiti na svežem sadju in zelenjavi ter polnozrnatih žitaricah in probiotikih. Rdeče meso kar najpogosteje nadomestimo z ribo, piti moramo čim več tekočine, najbolje vode in nesladkanega čaja. Omejimo uživanje alkohola in kave ter opustimo kajenje, gibajmo se vsak dan, vsako noč spimo najmanj sedem ali celo osem ur. Prosti čas namenimo prijetnemu druženju, ne smemo pozabiti: smeh je pol zdravja!